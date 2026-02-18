Банкір-мільйонер систематично не платив за проїзд потягом: як його покарали

Купе потяга. Фото ілюстративне / © Укрзалізниця

Реклама

У Британії банкір та мільйонер 740 разів проїхав поїздом без квитка, щоб зекономити.

Про це пише The Times.

Банкір залізницею добирався до роботи зі свого будинку в південному Лондоні, вартість якого становить близько 2,3 мільйона євро. Його керівна посада у відділі HSBC (один із найбільших фінансових конгломератів у світі, найбільший банк Британії), ймовірно, була добре оплачуваною.

Реклама

Проте, 53-річний Джозеф Моллой не бажав платити повну вартість проїзду потягом до офісу. Він шахрайував, подорожуючи без квитка місяцями та обдуривши залізничну компанію приблизно на 6700 євро. Тепер йому довелося відповідати за це в суді.

Як повідомили у суді, Моллой скористався шахрайством щонайменше 740 разів. Як його спіймали, не повідомляється.

53-річний Моллой визнав себе винним у шахрайстві. Він використовував фальшиві імена та адреси для придбання карток, на які завантажував свої квитки на поїзд у період з жовтня 2023 року по вересень 2024 року.

«Він не може пояснити, чому він це зробив», — сказав адвокат банкіра. Гансон сказав, що Моллой страждав від стресу через проблеми зі здоров’ям та смерть матері. Він сказав, що банкір «мав видатну кар’єру, яка зараз під загрозою». Банкір десять років пропрацював на керівній посаді в HSBC Global Asset Management.

Реклама

Банкір отримав десятимісячний умовний термін, повинен виконати 80 годин громадських робіт та йому заборонено користуватися залізницею протягом одного року.

Раніше у Польщі підтвердили спробу диверсії на залізниці між Варшавою та Любліном.