Бар, який був на межі закриття, прославився скандальною послугою: що пропонують клієнтам (фото)

За неї потрібно додатково платити.

Японський бар піддався критиці за те, що пропонував відвідувачам досить спірну послугу – бити по обличчю перед подаванням їжі.

Про це пише nypost.com.

Відвідувачі закладу під назвою Shachihoko-ya в Нагої можуть платити офіціанткам, щоб вони дали їм ляпас. За ціну в 300 японських єн (близько 2 доларів США) жінки в кімоно з кам'яними обличчями знову і знову даватимуть ляпаси клієнтам.

Офіціантки іноді так сильно б'ють відвідувачів, що збивають їх з ніг.

Японський бар пропонує скандальну послугу ляпаса / Фото: Jam Press

І чоловіки, і жінки – як місцеві мешканці, так і туристи – настільки насолоджуються ляпасами, що дякують за жорстоке поводження.

Заклад вперше відкрився 2012 року, але перебував під загрозою закриття допоки співробітники не започаткували цей трюк. У результаті бізнес почав процвітати і навіть став настільки популярним, що для задоволення попиту довелося наймати більше офіціанток-жінок.

Японський бар пропонує скандальну послугу ляпаса / Фото: Jam Press

Є лише одна умова: офіціантки мають бути жіночої статі.

Однак, якщо клієнт хоче попросити конкретну офіціантку дати йому ляпас, він повинен заплатити додаткову плату у розмірі 500 єн (3,40 доларів США).

Нагадаємо, дівчина випадково проковтнула 20-сантиметрову зубну щітку. Вона розповіла, як так сталося.

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