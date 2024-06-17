Бариста в бікіні молотком розбила лобове скло авто "грубого" клієнта – відео конфлікту

Бариста, одягнена в бікіні, принесла більше, ніж просто дозу кофеїну, коли розбила молотком лобове скло клієнта, що погрожував їй.

Про це пише FOX 13.

У кав'ярні A Taste of Heaven Espresso в Сіетлі, США, виникли неприємності, коли клієнт заперечив замовлення кави вартістю 22 долари, що призвело до того, що власниця закладу Емма Лі витягла молоток. Унікальність бізнесу полягає в тому, що бариста подає каву в бікіні.

На відео з камер спостереження, опублікованому в Instagram 23-річної дівчини, видно, як клієнт виходить з машини, оскаржує ціну замовлення і зловісно каже їй, що "ніхто не буде за тобою сумувати".

Проігнорувавши подальші прохання Лі піти, бариста погрожує вилити на нього його замовлення – каву з льодом і воду. Він забирає у неї напої, відкриває кришки і виливає спочатку воду, а потім каву з льодом через вікно для обслуговування. Коли він сідає в машину, щоб поїхати, розлючена Лі висовується з вікна і молотком розбиває йому лобове скло.

Лі розповіла, що чоловік був постійним клієнтом і раніше вже скаржився на те, скільки коштує його замовлення.

"Аргумент, що він не знав або його обдурили, не проходить. Ціни вказані", - сказала вона.

Після інциденту власниця малого бізнесу подала на клієнта до суду за звинуваченням у нападі на нього. Лі додала, що вона не вважає, що до неї повинні ставитися інакше, ніж до інших бариста, тому що вона подає каву, будучи одягненою в купальник.

Вона сказала: "Чому ми повинні очікувати на таке ставлення? Це огидно. Це нормально, що він обурюється, але мені не можна на це реагувати?".

Емма Лі / Фото: instagram.com/emmxxss

В Instagram Лі висловилася про насильство над жінками. Вона сказала: "Це більше не той час, коли жінки будуть усміхатися і перепрошувати, а єдиною прийнятною відповіддю буде мистецтво деескалації – цього разу ми дамо відсіч!".

У коментарях до допису багато людей підтримали дії Лі:

Удар молотком по лобовому склу був надзвичайно приємним!!! Я так тішуся, що ти заступилася не лише за себе, але й за всіх нас, дівчат в індустрії!!!

Я так пишаюся тобою, що ти можеш постояти за себе!!!

Чорт забирай, не дівчина, а молодець! Перше, що я хотів би знати, хто ця дівчина, щоб я міг купити їй наступну порцію!!! Так, ти дійсно крута

Нагадаємо, лідер племені, яке вперше отримало Інтернет, відповів на звинувачення у порнозалежності. Минулого року плем'я отримало Інтернет від супутників Ілона Маска Starlink, але не всі задоволені цим.

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