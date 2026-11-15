Басейн, мармур і вихід до океану: Трамп здає в оренду свій маєток у Флориді (фото)

Трамп здає в оренду маєток у Флориді

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У курортному місті Палм-Біч, що в штаті Флорида, на одній із топових вулиць виставили на ринок оренди будинок 1974 року побудови. За місяць проживання в ньому просять 110 тисяч доларів, що в перерахунку становить орієнтовно 5,058 млн гривень. Власником цієї нерухомості є чинний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

Про це пише агентка з елітної нерухомості Маргіт Брандт.

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Дональд Трамп здає в оренду елітний особняк біля Мар-а-Лаго

Раніше саме в цьому маєтку жив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

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Садиба площею приблизно 380 кв. м пережила реновацію. Тут втілили вишукані інтер’єрні рішення. Для декору використали дорогі породи деревини — зокрема, підлогу виклали червоним деревом та оздобили приміщення мармуром арабескато.

В маєтку є чотири спальні, кожна з яких укомплектована індивідуальним санвузлом, простора вітальня, обідня зала, а також відокремлена зона для персоналу.

На прибудинковій території є басейн, а також паркінг на дві автівки.

Мешканцям пропонують цілодобову безпеку в межах усього комплексу та ексклюзивний вихід до океанського узбережжя. В оголошенні про оренду йдеться, що оселя повністю укомплектована меблями та побутовою технікою і здається лише на рік.

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Отже, за весь період дії контракту орендар має сплатити 1 320 000 доларів, що еквівалентно орієнтовно 60,7 млн гривень.

Журналісти видання NY Post з’ясували, що володіння за адресою Вудбрідж-роуд, 124 записане на сімейний холдинг Trump Organization.

За інформацією медіа, у цих стінах Джей Ді Венс разом із родиною жив під час транзиту влади напередодні інавгурації Дональда Трампа на другий президентський термін.

Джерела журналістів також додали, що цей будинок використовувався для гостей Трампа.

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«Він використовувався як один із гостьових будинків президента, і його часто відвідували високопосадовці адміністрації, родичі та друзі першої родини», — повідомили журналістам.

Приємним привілеєм для нового мешканця стане шанс отримати членство у закритому клубі Mar-a-Lago, але для цього кандидатуру орендаря спершу має погодити керівництво закладу.

Дональд Трамп: останні новини

Нагадаємо, за інформацією Clash Report, президент США Дональд Трамп під час інтерв’ю для телепрограми 60 Minutes у Білому домі відповів на запитання ведучого Росса Даутхата щодо того, чи вважає він, що після смерті потрапить до раю. Очільник Білого дому лаконічно відреагував на це словами: «Сподіваюся, що так. Я не хочу до пекла».

Журналісти наголошують, що президент США не вперше коментує питання життя після смерті, зазвичай роблячи це з іронією або обережністю. Зокрема, раніше в ефірі Fox & Friends він заявляв про бажання спробувати потрапити до раю, а торік висловлював сумніви щодо власних шансів на це, пов’язавши порятунок своєї душі зі здатністю досягти мирної угоди щодо України.

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