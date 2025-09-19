ТСН у соціальних мережах

Батька приголомшило завдання з математики для його шестирічного сина: в чому суть

Незвичне завдання для шестирічного сина змусило батька шукати допомоги в Інтернеті.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Чоловік

Чоловік / © pexels.com

Батько, який намагався розібратися з домашнім завданням свого шестирічного сина, настільки розгубився, що вирішив звернутися по допомогу до незнайомців у Мережі. Чоловік опублікував у соцмережах фото «дивного» завдання з математики, після того як довго намагався зрозуміти його сам.

Про це пише Mirror.

Суть завдання

У підручнику в розділі «Математика в реальному житті» учням пропонували: «Використайте макарони, ґудзики або інші дрібні предмети, які можна знайти вдома. Зробіть кожне число у десяти рамках по-іншому».

До завдання додавалися дві таблиці формату 2×5 клітинок, над якими були зазначені числа: 10, 11, 12, 13, 14, 15 і 16.

Далі школярам ставили запитання: «Як ви їх порахували?», а потім пропонували: «Запитайте дорослого, скільки їх там» і наступне — «Як дорослий їх порахував?»

Але це було не єдине завдання, яке викликало труднощі. У наступному пункті дітям потрібно було розв’язати завдання з двома коробками, де, за умовою, лежали ручки.

Завдання з математики / © reddit.com

Завдання з математики / © reddit.com

У соцмережах одразу з’явилися коментарі.

«Це чудовий ресурс для класу, і я повністю погоджуюся з його підходом, але він занадто багатослівний і потребує величезної кількості пояснень та демонстрацій, перш ніж діти зможуть виконати його самостійно. Я особисто не став би давати це додому, адже дитина, ймовірно, навіть не зможе його прочитати, а не кожен із батьків здатен пояснити матеріал. Рівень складності цілком адекватний і не виходить за межі норми», — прокоментував один з користувачів.

Інший користувач поділився власним досвідом:

«Я почав набагато більше поважати вчителів після того, як робив домашнє завдання з племінницею. Дуже складно пояснити математику тому, хто взагалі не має уявлення про математику. Я засмучуюся, бо вона не розуміє, вона злиться, бо я не розумію, чого саме вона не розуміє. І ще ускладнює те, що методика навчання змінилася відтоді, як я був дитиною! Що за біда ті «числові пари»!? У мої часи просто запитували: які два числа дають у сумі 10».

Пояснення завдання

Третій користувач спробував пояснити завдання простіше:

«На сторінці є 20 клітинок: 10 ліворуч і 10 праворуч. Уявіть, що ви кладете в кожну клітинку TicTac. Щоб зробити число 11, потрібно заповнити всі 10 клітинок ліворуч і ще одну праворуч».

До слова, раніше була опублікована математична загадка, що ламає мізки. Спробуйте знайти правильну відповідь.

