Батька засудили за спробу змінити дату народження сина: що йому не сподобалось

Батько наробив галасу після того, як спробував змінити офіційну дату і час народження свого сина, оскільки не хотів, щоб його ім'я асоціювалося з поганим роком.

Про це пише Mirror.

Медсестри оскаржили цю суперечливу думку, відмовившись дозволити йому змінити її у свідоцтві про народження, але він сказав, що має "владу" над своїм сином. Його первісток з’явився на світ 31 грудня 2020 року о 23:05, але він хотів офіційно зареєструвати народження о 00:05 1 січня 2021 року, оскільки вважав, що "різниця в одну годину не є проблемою".

Це призвело до суперечки з медсестрою, яка нібито "накинулася на нього", а потім відмовилася прийняти форму. Йому сказали, що він повинен заповнити всі деталі, але він стверджував, що має право вписати все, що хоче, оскільки він батько. Потім він сказав медсестрі, що вона "несправедлива" до його новонародженого сина.

На Reddit батько анонімно написав: "Я посперечався з нею про це і сказав, що вона робить з мухи слона, і що це несправедливо щодо мого сина, тому що він прожив 2020 року лише одну годину. До того ж 2020 рік був жахливим, і я не хочу, щоб мій син асоціювався з ним, тому додавання 2021 року мало б більше сенсу. Після того, як вона спробувала сперечатися зі мною, кажучи, що те, що я роблю, вважається підробкою і спричинить величезні проблеми, тому що це не просто година, я також змінював дату. Я сказав їй, що я його батько, тому маю право голосу і беру на себе повну відповідальність за все, що станеться пізніше. Вона накинулася на мене і сказала, що "так не робиться" і що ця форма не буде прийнята, тому що в ній міститься неправдива інформація. Врешті-решт вони забрали анкету і не дали мені її заповнити. Моя дружина сказала, що я поставив її в незручне становище, влаштувавши сцену, поводячись по-дурному і накинувшись на неї".

Він каже, що його сім'я чула про інцидент і засудила його за те, що він "зруйнував їхню радість" і змусив дружину "переживати стрес", але його брат погодився, що було "смішно" зосереджуватися на конкретному часі, а також сказав, що дитина "народилася 2021 року, тому що їй залишився цілий рік, а не одна година 2020 року".

Запитавши, чи не помиляється він, роблячи так, він виявив, що його підтримки дуже бракує. Один юзер сказав: "Ти – мудак. Як батько, ти не маєш влади над простором і часом. Його дата і час народження – це факт, а не думка", а другий написав: "2020 року з тобою сталося багато жахливих речей, але сталася і одна хороша. Твій син був зачатий і народився 2020-го".

Нагадаємо, батько найняв повію для свого 13-річного сина та запропонував йому кокаїн. Стало відомо, чим усе закінчилося.

Читайте також: