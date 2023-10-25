Батьки були шоковані, коли їм зателефонував син, який "помер пів року тому": що сталося

Чоловік поділився шокувальною історією, як його сестри змусили його батьків повірити, що він уже шість місяців як мертвий.

Про це Каллум поділився у новозеландському шоу ZM Radio, передає Mirror.

Він зателефонував на уривок, у якому слухачів запитували, чи вважалися вони колись мертвими.

Чоловік почав: "Так, мене безперечно вважали мертвим. Мої сестри в той час були у сварці з моїми батьками, і вони не особливо ладнали. Я жив у Веллінгтоні, поки вони були у Крайстчерчі. Моя старша сестра зателефонувала батькам і сказала їм, що я помер".

Каллум розповів, що його сестри також сказали своїм мамі та татові, що батьки його колишньої дівчини не хотіли, щоб вони були присутні на його похороні. На запитання, чому його батьки просто змирилися з звісткою про його смерть, він відповів: "Вони ніби бігали, телефонуючи іншим нашим родичам, щоб дізнатися, чи чули вони щось, судячи з того, що мені сказали. Тоді вони справді нічого не знали. Тож мої батьки просто припустили: "Так, він помер".

Каллума також допитали про те, як ошуканство могло тривати протягом шести місяців, на що він зізнався: "Я був просто зайнятий життям і роботою, а потім подумав: почекай - я давно не отримував звісток від батьків. Цікаво, що відбувається? Я зателефонував їм, і мої мама і тато такі: "Ти живий?". Моя мама була в сльозах, а батько був просто приголомшений — він такий: "Що, чорт забирай, відбувається?".

Потім Каллум додав, що його сестра сказала його батькам, що його зарізали. "Почекай, почекай, почекай, тебе вбили?" — запитав один із радіоведучих. "Ти не загинув внаслідок нещасного випадку, хтось тебе убив! Це найдикіший телефонний дзвінок, який у нас колись був. Ти був тією людиною, яку б зарізали?".

На що Каллум комічно відповів: "Я не був у деяких бандах, але скажу, що в той момент для мене не було нічого незвичайного в тому, щоб мене вдарили ножем". Насамкінець він сказав, що його мама і тато були "на сьомому небі від щастя", дізнавшись, що він насправді живий, і що тими вихідними він помчав додому, щоб запевнити їх, що це справді він.

Чоловік також підтвердив, що він та його батьки більше не спілкуються із його сестрами.

Нагадаємо, жінка померла на 27 хвилин та, отямившись, написала моторошне повідомлення і розповіла, що бачила. У неї зупинилося серце на очах у чоловіка.

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