Батьки лютують: 11-річним дітям у школі розповіли про анальний і оральний секс

Батьки дітей, які навчаються в у середній школі імені королеви Єлизавети II в місті Піл, острові Мен у Великій Британії, розлючені, бо школярам на уроках статевого виховання розповіли про види нетрадиційного сексу та про те, що існує 73 статі.

Про це пише dailymail.co.uk.

Батьки нарікають, що їхні діти стали "травмованими" після того, як їм розповіли про операції зі зміни статі і про сексуальні акти. Уроки статевого виховання вони назвали "більше порнографією, ніж освітою".

Мати 11-річної дівчинки розказала, що не могла повірити, коли її донька повернулася додому і розповіла їй, що вона дізналася на уроці.

"Коли моя донька розповіла мені про те, що сталося, я одразу ж зателефонувала до школи і запитала, що вони робили, розповідаючи про це з такою наочністю. Моїй доньці лише 11 років і вже вивчає анальний та оральний секс. Про що думали в школі? Це не відповідає віку дітей і, звичайно, не потрібно їм. Було б добре, якби школа точно повідомила батькам про зміст уроків, але ми не отримали жодного попередження. В 11 років діти ще недостатньо зрілі, щоб чути про такий контент, це виховує дітей, і ми повинні відвертати їх від порнографії, а тут вони чують про неї все", - каже мати дівчинки.

11-річна дівчинка розповіла, що почуте на уроці викликало у неї "огиду".

"Все було дуже наочно, і чути про оральний і анальний секс у моєму віці було не дуже приємно. Мені стало погано, і я захотіла піти з уроку. Це було огидно і жахливо, і багато моїх друзів просто відключилися, тому що не хотіли чути про це. Навіщо нам це знати в 11 років? Ми занадто малі для таких речей. Я знаю, що ми повинні навчитися робити дітей, і це нормально, але я не хочу дізнаватися про те, як чоловіки цілуються з чоловіками, а жінки цілуються з жінками, що було частиною уроку", - каже дівчинка.

Тим часом мати 14-річного хлопчика сказала, що на уроках її сину розповідали про операції зі зміни статі та про те, що існує 73 різних статей.

"Я за те, щоб люди були різними, і не зрозумійте мене неправильно, кожному своє, але ця гендерна маячня просто смішна. Я вважаю, що біологію не можна змінити, і я була вражена, коли зателефонувала до школи, щоб дізнатися, чому мого сина залишили після уроків", - каже інша інша обурена мати.

Нагадаємо, в американському штаті Колорадо 31-річна жінка, яка зізналася в сексі з 13-річним підлітком і завагітніла від нього, не буде відбувати ув'язнення.

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