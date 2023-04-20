Батьки лютують: школярів змусили грати у "мерзенне лизання" з вчителями - фото

Середню школу Desert Hills в американському штаті Вашингтон розкритикували за дивне змагання.

Батьки розлютилися після того, як їхніх дітей змусили взяти участь у тому, що було описано як "мерзенна гра в лизання" з вчителями. Про це пише dailystar.co.uk.

На кадрах, які шокували дорослих, учні та їхні вчителі одночасно злизують зефірний крем з обох боків скла.

Учнів школи змусили грати у "мерзенне лизання" з вчителями / Фото: dailystar.co.uk

Після того, як у Мережі були поширені кадри, обурені батьки виступили з емоційними заявами.

Моя дитина прийшла додому зі школи в останній день перед весняними канікулами і сказала, що того дня вони мали справді дивні збори. Він коротко розповів, але я і гадки не мала, наскільки неймовірно недоречним це було насправді. Як це сталося?

Коли я вперше побачила відео, я була засмучена. Чиста відсутність суджень була жахливою через поведінку дорослих у кімнаті

Що мене ще більше засмутило, то це те, що я побачив, як директор сміється, а потім витягує свій телефон, щоб зняти відео чи сфотографувати подію

Також одна з матусь негайно надіслала електронного листа адміністрації школи з вимогою пояснень. Вона сказала, що була "спантеличена", коли дорослий притиснув голову дитини до скла, облизуючи інший бік.

Учні та їхні вчителі одночасно злизують крем зі скла / Фото: dailystar.co.uk

Також жінку "найбільше" турбував охоронець, який, за її словами, "чуттєво злизував зефір".

Після негативної реакції на конкурс директорка школи Трейсі Пірс надіслала лист сім'ям учнів. У ньому йшлося: "Ця діяльність не відображає високих стандартів, які ми дотримуємося для наших співробітників, як зазначено у політиці округу. Зміст відео, розміщеного в соціальних мережах, викликає велике занепокоєння, і нині розслідується ситуація".

Пірс додала, що адміністрація школи "збирається вжити відповідних заходів для вирішення ситуації" після того, як визнала численні скарги батьків.

Нагадаємо, у Великій Британії вчителька зняла відео, як мастурбувала вібратором у класі з відчиненими дверима. Також вона здійснила статевий акт у туалеті іншої школи.

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