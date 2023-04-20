Батьки лютують: школярів змусили грати у "мерзенне лизання" з вчителями - фото

Учні кричали, що вважають гру "огидною".
Середню школу Desert Hills в американському штаті Вашингтон розкритикували за дивне змагання.
Батьки розлютилися після того, як їхніх дітей змусили взяти участь у тому, що було описано як "мерзенна гра в лизання" з вчителями. Про це пише dailystar.co.uk.
На кадрах, які шокували дорослих, учні та їхні вчителі одночасно злизують зефірний крем з обох боків скла.
Після того, як у Мережі були поширені кадри, обурені батьки виступили з емоційними заявами.
- Моя дитина прийшла додому зі школи в останній день перед весняними канікулами і сказала, що того дня вони мали справді дивні збори. Він коротко розповів, але я і гадки не мала, наскільки неймовірно недоречним це було насправді. Як це сталося?
- Коли я вперше побачила відео, я була засмучена. Чиста відсутність суджень була жахливою через поведінку дорослих у кімнаті
- Що мене ще більше засмутило, то це те, що я побачив, як директор сміється, а потім витягує свій телефон, щоб зняти відео чи сфотографувати подію
Також одна з матусь негайно надіслала електронного листа адміністрації школи з вимогою пояснень. Вона сказала, що була "спантеличена", коли дорослий притиснув голову дитини до скла, облизуючи інший бік.
Також жінку "найбільше" турбував охоронець, який, за її словами, "чуттєво злизував зефір".
Після негативної реакції на конкурс директорка школи Трейсі Пірс надіслала лист сім'ям учнів. У ньому йшлося: "Ця діяльність не відображає високих стандартів, які ми дотримуємося для наших співробітників, як зазначено у політиці округу. Зміст відео, розміщеного в соціальних мережах, викликає велике занепокоєння, і нині розслідується ситуація".
Пірс додала, що адміністрація школи "збирається вжити відповідних заходів для вирішення ситуації" після того, як визнала численні скарги батьків.
Нагадаємо, у Великій Британії вчителька зняла відео, як мастурбувала вібратором у класі з відчиненими дверима. Також вона здійснила статевий акт у туалеті іншої школи.
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