Батьки сміялися: хлопчик штовхнув старшого брата в басейн із крокодилом (фото)

Ігри між братами – це здебільшого весело, але іноді вони виходять на зовсім інший рівень. Як, наприклад, у Гондурасі, де один хлопчик штовхнув свого старшого брата в басейн, де на дні відпочивав крокодил.

Як пише Need To Know, сім’я зібралася біля басейну, щоб подивитися на маленьку рептилію. Атмосфера була спокійною, поки молодший брат не вирішив, що час вносити корективи в сценарій. Він підійшов до старшого брата, хитро посміхнувся і просто штовхнув його у воду.

Старший хлопець, мабуть, ще ніколи не плавав так швидко. Він миттєво вибрався з води, і тут настав момент справедливої помсти.

Щойно старший брат опинився на суші, він одразу схопив молодшого бешкетника. Судячи з його обличчя, маленький жартівник зрозумів, що зараз доля може повернутися проти нього. Але батьки, які до цього моменту сміялися, все ж вирішили втрутитися, перш ніж у басейн полетів другий учасник пригоди.

Хлопчик штовхнув брата у басейн із крокодилом / Фото: скриншот з відео

Це відео швидко розлетілося Мережею, спричинивши шквал коментарів. Хтось засуджував батьків за безвідповідальність, хтось дивувався, навіщо взагалі тримати крокодила в басейні, а дехто просто визнав – молодший брат точно виграв титул "жартівник року".

