Батьки трійнят ошелешили, скільки використали підгузків та молока за рік – фото

Нещодавно малюки відсвяткували перший день народження.

Батьки трійнят, яким нещодавно виповнився рік, розповіли, скільки всього потрібно для догляду за ними.

Про це пише nypost.com.

22-річна Кейтлін Гаммертон та її 23-річний чоловік Джейк стали батьками 25 серпня минулого року. У британського подружжя народилися донечки Тея, Лілі та Есмей.

Трійня Кейтлін та Джека / Фото: SWNS

Пара каже, що вони витратили 6240 підгузків та 876 680 г молока, що становить 3436 пляшечок.

Подружжя витрачає близько 140 доларів на місяць на підгузки, молоко та серветки і пере вісім разів на тиждень.

Трійня Кейтлін та Джека / Фото: SWNS

Попри хаос, Кейтлін та Джейк дуже тішаться батьківству.

"Я очікувала, що минулий рік буде дуже напруженим, але оскільки вони такі хороші і їм є з ким гратися, було дуже приємно бачити, як вони ростуть і повзають", - сказала Кейтлін.

Кейтлін та Джек / Фото: SWNS

Пара зізналася, що не планувала народження дітей і використовувала протизаплідні засоби. Але в День святого Валентина 2022 року вони дізналися, що чекають на дитину.

Ідея стати батьками стала ще більш захопливою через два місяці, у день народження Джейка у квітні, коли пара дізналася, що у них буде трійня.

Трійня Кейтлін та Джека / Фото: SWNS

Лікарі були шоковані, оскільки це досить рідкісне явище: за даними Медичного центру Гіллкрест в Оклахомі, трійня, зачата природним шляхом, трапляється лише в одній із кожних 10 000 вагітностей.

Трійня Кейтлін та Джека / Фото: SWNS

Також лікарі сказали парі, що у них народяться хлопчики. У результаті, на світ з’явилися три дівчинки. Вони народилися за допомогою екстреного кесаревого розтину.

"Це складно, але ми звикли мати лише трійню, тому важко порівнювати, як було б бути батьком однієї дитини", — пояснив Джейк.

Нагадаємо, жінка зі зростом 168 см зробила операцію з подовження ніг. Який вона має вигляд.

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