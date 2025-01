Батьки змусили дев'ятимісячного сина рости з шимпанзе заради експерименту: він закінчився трагічно

У 1930-х роках людське немовля у віці всього 9 місяців було змушене рости разом із шимпанзе, але експеримент мав трагічні наслідки.

Психологи Вінтроп Найлз Келлог і його дружина Луелла виховували свого сина Дональда разом із шимпанзе за окликом Гуа, якій було сім з половиною місяців, коли вона долучилася до сім'ї 26 червня 1931 року.

На початку своєї роботи психологом Келлог завжди хотів провести такий експеримент, цікавлячись дикими дітьми, які виховувалися практично без контакту з людьми. Відкинувши ідею залишити людську дитину в пустелі зі зрозумілих причин, американець вирішив зробити навпаки — повернути дитинча тварини в життя людини.

У цьому експерименті, який люди називають "тривожним", до пари ставилися як до "брата і сестри": вони носили дитячий одяг, їли на високих стільчиках і цілувалися на ніч перед сном.

Експеримент над дитиною і шимпанзе / Фото: YouTube/AV Geeks

Протягом дев'яти місяців пара проводила досліди над Гуа і Дональдом по 12 годин щодня, зокрема, їх крутили на стільцях, доки вони не почали плакати, та виконували різні завдання, результати яких фіксувалися. Одного разу, перевіряючи їхню «реакцію на гучний звук», психолог вирішив вишикувати шимпанзе та дитину поруч одне з одним обличчям до камери, а чоловік стріляв із пістолета позаду них.

"Основне питання полягало в тому, чи є шимпанзе шимпанзе тому, що він має гени шимпанзе, чи тому, що його виховують інші шимпанзе?" - пише Теодор Дюма в Adult Health and Early Life Adversity: Behind the Curtains of Maternal Care Research. "Таким чином, якщо малюк Гуа виріс дуже схожим на шимпанзе в людському домогосподарстві, то гени перемогли. Однак, якщо малюк Гуа виріс більш схожим на людину, ніж на шимпанзе, тоді перемагає середовище. Тому з Гуа поводилися, як із сестрою Дональда, і вона проходила ті ж самі процедури купання, перевдягання та годування".

Експеримент над дитиною і шимпанзе / Фото: YouTube/AV Geeks

Випробування мало тривати п'ять років, але подружжю довелося достроково припинити експеримент через занепокоєння, що Дональд демонструє тривожну поведінку, наприклад, хрюкає, щоб отримати більше їжі, бореться з Гуа і навіть кусається.

Інші теорії припускають, що батьки були стурбовані тим, що Гуа може одного дня завдати шкоди Дональду, оскільки її сила з віком зростала.

На жаль, і Дональд, і Гуа мали трагічний кінець.

Експеримент над дитиною і шимпанзе / Фото: YouTube/AV Geeks

Після того, як експеримент було скасовано, 28 березня 1932 року Гуа відправили з того, що по суті було люблячим сімейним оточенням, до "відносно безплідної клітки" в колонії приматів.

"Це був другий раз, коли її розлучили з "матір'ю/доглядальницею", і вона перейшла від теплого ласкавого сімейного життя до відносно порожньої клітки з іншими дивними і не дуже добре вихованими шимпанзе", - йдеться у повідомленні. "Вона померла менш ніж через рік, приблизно у свій третій день народження, внаслідок розриву серця (офіційною причиною смерті було визнано пневмонію)".

Тим часом Дональд, на жаль, помер 1973-го у віці 43 років. Вважається, що він наклав на себе руки через рік після того, як померли його батьки.

