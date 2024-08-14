Батьки знайшли сина, якого 37 років тому продала бабуся без їхнього дозволу

Подружжя з Китаю нещодавно возз'єдналося зі своїм сином через 37 років після того, як його віддала бабуся по батьківській лінії іншій сім'ї. Жінка вирішила, що вони занадто бідні, щоб виховувати ще одну дитину.

Про це повідомляє SCMP.

1986 року жінка народила хлопчика в місті Вейнань, провінція Шеньсі. Це був третій син пари. Коли йому виповнився лише один день, бабуся віддала його на виховання до чоловіка на прізвище Чжао, щоб він виховувався в його родині. Батьки не давали своєї згоди і не знали про рішення старшої жінки.

Пізніше бабуся сказала подружжю, що зробила цей вибір за них, оскільки вважала, що їм буде дуже важко виховувати ще одну дитину, коли у них вже є двоє синів.

Невідомо, скільки грошей Чжао заплатив бабусі.

Батько хлопчика, на прізвище Лі, і його мама сказали, що знають лише те, що рідне місто Чжао розташоване у провінції Шаньдун на сході Китаю.

Після смерті бабусі Лі та його дружина три десятиліття подорожували, шукаючи свого загубленого сина.

У лютому було виявлено, що зразки крові подружжя збігаються з кров'ю чоловіка на прізвище Панг, який проживає в місті Цзаочжуан, провінція Шаньдун, згідно з базою даних Міністерства громадської безпеки.

Поліція Китаю створила велику базу даних ДНК 2009 року, зібравши зразки крові у пар, чиї діти зникли безвісти, та усиновлених, які хочуть знайти своїх біологічних батьків.

Поліція Шеньсі попросила Лі, його дружину і Панга двічі здати кров, перш ніж підтвердити, що пара є біологічними батьками.

3 серпня за допомогою поліцейських Панг зустрівся зі своїми батьками в місті Вейнань, де він народився 37 років тому. "Синку, тато і мама співчувають тобі. Як ти жив усі ці роки?" - сказала заплакана пара, обіймаючи Панга і міцно тримаючи його за руки.

Нагадаємо, чоловік через 56 років знайшов втрачених батьків і був приголомшений історією своєї родини. Він нарешті дізнався правду про те, що сталося, коли він народився.

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