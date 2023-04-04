Батько 16 дітей від різних жінок розповів, як він живе: "Щоб не допомагати - інсценував смерть"

У Великій Британії 37-річний чоловік, який має 16 дітей від 15 різних дружин розповів, що він намагався уникати відповідальності за своїх нащадків. Він ніде не працює та навіть спробував інсценувати свою смерть.

Про це пише mirror.co.uk.

37-річний Кіт Макдональд, якого називають "найгіршим батьком Британії", заявив, що вперше він став татом у 15 років. Він хизувався, що займався сексом з дівчатам навіть в автобусі, оскільки потребував цього, а протилежна стать симпатизувала йому. Водночас чоловік принципово відмовився користуватись презервативами, заявляючи, що "про це повинні думати дівчата".

"Це не моя провина - я думав, що вони всі п'ють протизаплідні таблетки. Дівчата продовжують підходити до мене", - казав Кіт.

До 20 років у чоловіка уже було 6 дітей. 2011 року він намагався інсценувати власну смерть, щоб уникнути відповідальності за свою дев'яту дитину.

Діти обійшлися платникам податків у 2 мільйони фунтів стерлінгів у вигляді соціальних виплат, оскільки Кіт був безробітним.

Фото: mirror.co.uk

Тепер чоловік вирішив відновити стосунки з мамою свого 6-річного сина, з якою він познайомився 2015 року. Жінка стверджує, що цього разу у них все серйозно.

Фото: mirror.co.uk

Нагадаємо, жінка збила машиною чоловіка з коханкою, відстеживши їх за допомогою мобільного застосунку.

Читайте також: