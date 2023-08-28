Батько 96 дітей у всьому світі звільнився з роботи, щоб вперше зустрітися з ними – фото

Чоловік, який став батьком 96 дітей завдяки донорській спермі, звільнився з роботи, щоби зустрітися з ними.

Про це пише ladbible.com.

32-річний інженер-програміст Ділан Стоун-Міллер цього літа вирушив у приголомшливу подорож завдовжки майже 15 тисяч кіломертів, щоб побачити деяких зі своїх численних дітей.

Все почалося з того, коли він уперше побачив фотографію одну зі своїх біологічних дітей – дівчинку на ім'я Гарпер.

"Я думаю про неї як про свою першу дитину", - сказав він.

Ділан з біологічною донькою / Фото: ladbible.com

Стоун-Міллер вперше зустрів Гарпер, коли їй було три роки, і з цього моменту він вирішив зав'язати стосунки з якомога більшою кількістю своїх нащадків.

Для цього він звільнився з роботи та профінансував своє нове життя за рахунок своїх заощаджень та вже зустрів 25 своїх біологічних дітей.

Хоча для Стоуна-Міллера це величезне досягнення, він зізнався: "Я ніколи не дізнаюся, напевно, скільки у мене дітей".

Ділан Стоун-Міллер з біологічними дітьми / Фото: ladbible.com

Коли Ділан та його дружина розлучилися ще 2020 року, він отримав повідомлення наступного змісту: "Я дуже сподіваюся, що ви аж ніяк не почуваєтеся ображеним, але сьогодні канадський День Подяки, і я хотіла сказати вам, як моя сім'я вам вдячна…".

Повідомлення надійшло від Алісії Боуз, однієї з двох матерів Гарпер, якій вдалося знайти донора своєї дочки через соціальні мережі та підказки з його файлу донора.

Ділан Стоун-Міллер з біологічними дітьми / Фото: ladbible.com

Стоун-Міллер побачив фотографію Гарпер на сторінці Боуз у Instagram і запитав матір, чи може він приєднатися до групи батьків у Facebook під назвою Xytex 5186 Offspring на честь його ідентифікатора банку сперми.

Вона продовжила створювати нову групу зацікавлених осіб, і коли Стоун-Міллер сказав, що хоче зустрітися з їхніми дітьми, батьки 20 дітей зрештою відгукнулися.

"Я хотів спостерігати, як ростуть діти", - сказав він.

Ділан з біологічним сином / Фото: ladbible.com

Стоун-Міллер тепер веде електронну таблицю з іменами своїх дітей, їхнім віком, днями народження та датами, коли він востаннє бачив їх чи розмовляв із ними, щоб відстежувати все це.

Нагадаємо, в Австралії сестри-близнюки одночасно народили первістків. Новонароджені з'явилися на світ навіть з однаковою вагою.

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