Батько насварив сина за невиконання домашнього завдання: школяр здав його поліції за наркотики

У Китаї контроль батька за виконанням домашнього завдання сина знову став курйозним випробуванням. Лише якщо один татусь нещодавно ледь не помер, бо отримав серцевий напад, допомагаючи своєму синові-підлітку, інший опинився у відділку поліції.

Про це пише Oddity Central.

Так, 10-річний хлопчик, якому батько зробив зауваження за невиконання домашнього завдання, помстився йому, зателефонувавши до поліції і розповівши, що його тато переховує заборонені наркотики.

Цей дивний інцидент стався на початку січня в китайському окрузі Юннін.

Після отримання прочухана хлопчик вибіг із дому і попрямував до найближчої крамниці, де запитав, чи можна зателефонувати. П'ятикласник набрав 110, номер екстреної допомоги в Китаї, і попросив поговорити з поліцією, стверджуючи, що у нього є докази того, що його батько ховає вдома макові коробочки, які вважаються забороненим наркотиком. Потім він спокійно дочекався приїзду поліції і впустив їх додому, щоб вони могли провести обшук і підтвердити його слова.

Під час обшуку поліція знайшла вісім висушених макових коробочок на балконі будинку хлопчика, а батько школяра зізнався, що купив їх, але додав, що планував використовувати їх лише в лікувальних цілях.

Обшук у будинку китайця

Син здав батька поліції

Він висловив жаль, що порушив закон, який класифікує макові коробочки як небезпечний наркотик, але наполягав на тому, що зробив це несвідомо. Поліція забрала докази і підозрюваного до найближчого відділку, а потім передала справу до Бригади по боротьбі з наркотиками.

Нагадаємо, у США жінку спіймали з повною сумкою наркотиків із написом "Точно не сумка з наркотиками".

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