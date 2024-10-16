Батько найняв повію для свого 13-річного сина: усе закінчилось несподівано

У Великій Британії батько найняв секс-працівницю для свого 13-річного сина, а потім сказав йому, щоб той не був "слабаком", коли підліток заявив, що не хоче займатися сексом.

Про це повідомляє Daily Star.

Батько, ім'я якого не може бути назване з юридичних причин, забронював два номери в готелі в Бромлі, на південному сході Лондона, і домовився з двома секс-працівницями про їхню присутність. Коли його син сказав, що не хоче займатися сексом з однією з них, 26-річною жінкою, батько відповів йому: "Не будь слабаком", - свідчить рішення Королівського суду Кройдона.

Батько також запропонував кокаїн хлопчикові, який сказав йому про це: "Мені, бл*дь, 13, це смішно".

Тато визнав себе винним у тому, що втягнув дитину в сексуальні стосунки, а також пропонував їй кокаїн.

Прокурор Мартін Інгл розповів суду, що батько взяв сина на вечерю, а потім сказав йому, що "купив косяк". Коли син сказав, що не хоче цього, батько звинуватив у цьому матір хлопчика, яка "надмірно опікується ним", і сказав йому: "Не будь дурнем".

Батько додав, що секс-працівники вже були в таксі, тож скасовувати зустріч було вже пізно. 26-річна жінка вчинила з підлітком статевий акт в окремій кімнаті, повідомив суд.

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У поліцейському протоколі хлопчик сказав, що не хотів цього робити, і йому стало огидно. Після цього батько заплатив жінкам по 150 фунтів стерлінгів кожній, перш ніж вони пішли.

Коли мама хлопчика дізналася про те, що сталося, вона відвезла сина до поліцейського відділку, а батька пізніше заарештували, розповів Інгл.

У суді батько представляв себе сам і сказав: "Я не можу дозволити, щоб це висіло над моєю головою, я просто хочу, щоб з цим покінчили".

Суддя Тоні Гаямс-Періш попередив його, що за цей злочин йому загрожує п'ятирічний термін ув'язнення, і що йому загрожує "значний" термін ув'язнення.

Нагадаємо, чоловік судиться з владою на 26 млрд грн через жорсткий диск з біткоїнами. Його вміст може коштувати цілий статок.

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