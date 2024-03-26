Батько-одинак потрапив за ґрати через домашнє завдання сина: що він накоїв (фото)

Батька, який неодноразово телефонував до школи та поліції, щоб поскаржитися на обсяг домашнього завдання для свого сина, заарештували.

Про це пише Today.

Наприкінці лютого Адам Сайзмор з Оксфорда, штат Огайо, США, вирішив висловити своє обурення керівництву навчального закладу. Зокрема, він сказав директору: "Сподіваюся, сьогодні ти одягнеш штанці великого хлопчика і поспілкуєшся зі мною по-дорослому".

Втім, коли школа почала ігнорувати дзвінки, він почав телефонувати до поліції.

Детектив сержант Адам Прайс сказав: "Він телефонував диспетчеру приблизно 18 разів. Це було деструктивно. Кількість домашніх завдань не є аномальною".

Диспетчер заявив батьку-одинаку, що через його безперервні дзвінки будуть вислані поліцейські, і це врешті-решт закінчилося тим, що його взяли під варту за телекомунікаційне переслідування, а також за звинуваченням у погрозах.

Арешт Адама Сайзмора / Фото: Oxford Police

Втім, чоловік заперечує "більшість" звинувачень проти нього.

"Я батько-одинак хлопчика і дівчинки, і я просто намагаюся робити все, що в моїх силах, і це все, що я можу зробити. Люди роблять помилки", - сказав він.

Адам Сайзмор / Фото: Oxford Police

За кожне звинувачення в телекомунікаційних домаганнях Сайзморові загрожує до шести місяців ув'язнення і штраф у розмірі 1000 доларів за кожне звинувачення, а за звинувачення в погрозах – штраф у розмірі 250 доларів і до 30 днів за ґратами.

Його помістили до в'язниці округу Батлер, і він має постати перед судом 28 березня.

Нагадаємо, чоловік відкрив труну брата, відрізав вухо і сховав його в холодильнику. Він зізнався, навіщо це зробив.

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