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Батько-одинак потрапив за ґрати через домашнє завдання сина: що він накоїв (фото)

Батько-одинак потрапив за ґрати через домашнє завдання сина: що він накоїв (фото)

Батько-одинак потрапив за ґрати через домашнє завдання сина: що він накоїв (фото)

Адам Сайзмор / Фото: Oxford Police

Йому загрожує шість місяців ув'язнення.

Батька, який неодноразово телефонував до школи та поліції, щоб поскаржитися на обсяг домашнього завдання для свого сина, заарештували.

Про це пише Today.

Наприкінці лютого Адам Сайзмор з Оксфорда, штат Огайо, США, вирішив висловити своє обурення керівництву навчального закладу. Зокрема, він сказав директору: "Сподіваюся, сьогодні ти одягнеш штанці великого хлопчика і поспілкуєшся зі мною по-дорослому".

Втім, коли школа почала ігнорувати дзвінки, він почав телефонувати до поліції.

Детектив сержант Адам Прайс сказав: "Він телефонував диспетчеру приблизно 18 разів. Це було деструктивно. Кількість домашніх завдань не є аномальною".

Диспетчер заявив батьку-одинаку, що через його безперервні дзвінки будуть вислані поліцейські, і це врешті-решт закінчилося тим, що його взяли під варту за телекомунікаційне переслідування, а також за звинуваченням у погрозах.

Арешт Адама Сайзмора / Фото: Oxford Police / ©
Арешт Адама Сайзмора / Фото: Oxford Police

Втім, чоловік заперечує "більшість" звинувачень проти нього.

"Я батько-одинак хлопчика і дівчинки, і я просто намагаюся робити все, що в моїх силах, і це все, що я можу зробити. Люди роблять помилки", - сказав він.

Адам Сайзмор / Фото: Oxford Police / ©
Адам Сайзмор / Фото: Oxford Police

За кожне звинувачення в телекомунікаційних домаганнях Сайзморові загрожує до шести місяців ув'язнення і штраф у розмірі 1000 доларів за кожне звинувачення, а за звинувачення в погрозах – штраф у розмірі 250 доларів і до 30 днів за ґратами.

Його помістили до в'язниці округу Батлер, і він має постати перед судом 28 березня.

Нагадаємо, чоловік відкрив труну брата, відрізав вухо і сховав його в холодильнику. Він зізнався, навіщо це зробив.

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