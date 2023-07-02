Батько подарував сину на випускний виграшний лотерейний білет: на яку суму він розбагатів

Американський підліток почав доросле життя, коли лотерейний білет, який він отримав у подарунок на свій випускний із середньої школи, виявився виграшним.

Про це пише walottery.com.

18-річний юнак з Вашингтона виграв приз у розмірі 50 000 доларів. Білет йому подарував батько.

Ленс Волл з Вашугала сказав представникам лотереї, що тато придбав подарунок у місцевому маркеті Камаса.

Подряпавши квиток, щоб побачити, чи був він виграшним, батько побачив, що він щойно виграв своєму синові 50 000 доларів, приз, який має шанси на виграш 1 до 913 000. Він негайно повідомив новини синові, який був дуже схвильований.

До слова, це був перший лотерейний квиток підлітка.

Ленс, який нині насолоджується літніми канікулами, планує заощадити виграш. Він сподівається стати художником.

Нагадаємо, чоловік живе в покинутому літаку посеред лісу. Він показав, як облаштувався.

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