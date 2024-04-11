Батько року: чоловік офіційно інсценував власну смерть, щоб не платити аліменти (фото)

Чоловікові з Кентуккі, США, загрожує декілька років за ґратами за те, що він незаконно отримав доступ до онлайн-системи реєстрації смертей та інсценував власну смерть, щоб уникнути сплати понад 100 000 доларів аліментів на утримання дитини від своєї колишньої партнерки.

Про це пише Oddity Central.

39-річний Джессі Кіпф зізнався, що отримав доступ до системи реєстрації смертей на Гаваях, використовуючи дані для входу, які він викрав у лікаря в тому ж штаті в січні минулого року. За даними слідства, він створив і привласнив собі файл в системі і видав себе за лікаря, щоб засвідчити його смерть.

Судові документи свідчать, що Кіпф також зізнався в незаконному доступі до різних вебсайтів штатів Арізона і Вермонт, а також компаній GuestTek Interactive Entertainment і Milestone, Inc, що призвело до того, що він був внесений до списку померлих у декількох урядових базах даних. В угоді про визнання вини обвинувачений стверджував, що вчинив ці злочини, зокрема, для того, щоб уникнути сплати аліментів.

"Він заповнив бланк свідоцтва про смерть штату Гаваї, а потім, 21 січня 2023 року, обвинувачений призначив себе медичним експертом у цій справі і засвідчив цю справу", - йдеться в угоді про визнання вини. "Він застосував цифровий підпис лікаря, вказавши його ім'я, посаду та номер ліцензії. Це призвело до того, що обвинувачений був зареєстрований як померлий у багатьох державних базах даних".

Джессі Кіпф / Фото: Grayson County Detention Center

Що ще гірше, Джессі Кіпф зізнався, що зламував приватні бізнес-, урядові та корпоративні мережі, використовуючи викрадені в інших людей облікові дані, а також намагався продавати доступ до цих мереж онлайн-покупцям. 29 березня 39-річний чоловік визнав себе винним за одним пунктом обвинувачення у комп'ютерному шахрайстві та одним пунктом обвинувачення у крадіжці особистих даних за обтяжувальних обставин.

Згідно з угодою про визнання вини, Кіпф повинен повернути кошти сторонам, яких він ошукав своїми діями, зокрема виплатити 116 000 доларів США аліментів на утримання дітей своїй колишній дружині, а також 79 000 доларів США державним і корпоративним мережам, до яких він отримав незаконний доступ. Крім того, угода про визнання вини передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком на сім років, а також штраф у розмірі 500 000 доларів США.

Нагадаємо, жінка інсценувала 17 вагітностей та отримала 110 000 євро. Брехню підтвердив її коханий.

Читайте також: