Батько шокував, як різдвяний подарунок для сина спалив сімейний будинок – фото

Чоловік, який вирішив зробити Різдво свого сина найкращим днем у житті, розповів про трагічний кінець цієї історії.

Про це пише ladbible.com.

Ендрю Бітон з Ланкастера "залишився ні з чим" після того, як акумулятор усередині електровелосипеда підпалив будинок його сім'ї, і ті, хто був усередині, ледве змогли вибратися.

60-річний батько отримав опіки тіла після того, як велосипед, який він купив для свого 12-річного сина Енді, "вибухнув, як феєрверк" посеред ночі, і за лічені хвилини охопив будинок полум'ям.

Ендрю Бітон / Фото: PA

"Невинна покупка, яку я придбав онлайн на ринку, зруйнувала наш будинок і залишила нас ні з чим. Електровелосипед був різдвяним подарунком для мого сина, і я думав, що він йому сподобається, але коли він уночі заряджався на сходах, він вибухнув, як граната. У нас спалахнули сходи, і моя сім'я була за декілька хвилин від того, щоб вибратися живими. Ми залишилися без дому на шість місяців і повернулися назад лише минулого тижня", - сказав він. "Мої діти досі страждають від пожежі. Травма від цього не залишає тебе, коли ти стикаєшся з полум'ям посеред ночі, як це сталося з нами. Я хочу застерегти інших людей, які купують онлайн різдвяні подарунки, бути обережними. Я думав, що те, що я купую, буде безпечним, але це була бомба сповільненої дії. По можливості дотримуйтесь авторитетних роздрібних продавців, ніхто не хоче купувати подарунок, який ставить під загрозу безпеку вашої родини".

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Тепер сім'я планує відновити свій будинок за 60 тисяч фунтів стерлінгів після того, як останні шість місяців прожила у його свекрухи.

Нагадаємо, жінка гірко розплакалася через різдвяні подарунки від нареченого та його сім'ї. Вона пожалілася, що вони їй вручили.

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