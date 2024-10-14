Батько сімох дітей, який заробляє лише 160 грн на день, знайшов діамант, що коштує мільйони – фото

Тепер він зможе віддати усі свої борги та забезпечити сім'ю.

В Індії життя батька назавжди змінилося після того, як він знайшов діамант вартістю близько 8 мільйонів рупій (3,9 млн гривень).

Про це повідомляє Metro.

Це шок для 40-річного Раджу Гонда, який заробляє лише 325 рупій на день (160 грн), який знайшов особливий камінь у штаті Мадхья-Прадеш, коли копав золото разом зі своїм братом.

Вони поквапилися додому на велосипеді, щоб забрати маму і поїхати до місцевого алмазного офісу, щоб оцінити камінь; його вага склала 19,22 карата.

"Моє серце на мить закалатало, але я одразу зрозумів, що це діамант, коли продовжував витирати бруд, оскільки він продовжував яскраво сяяти", - сказав він.

Раджу з братом / Фото: Raju Gond/Rakesh/TIM

На державному аукціоні коштовний камінь, ймовірно, принесе близько 8 мільйонів рупій, що є величезною сумою для робітника, який проводить свої дні, виконуючи найрізноманітнішу роботу, щоб вижити.

Раджу часто бачать за кермом трактора для заможного фермера або на полях чи алмазних копальнях у районі Панна. Звичайно, це не вперше, коли хтось знаходить щось цінне в цій частині Індії. Мисливці за діамантами приїжджають до Панни, району, який іноді називають "діамантовою чашею Індії", протягом десятиліть.

"1961 року хтось знайшов діамант вагою 54,55 карата, потім 2018-го чоловік з Бундельханда знайшов діамант вагою 42 карата вартістю 15 млн рупій – і ось тепер двоє братів знайшли дорогоцінний камінь", - сказав експерт із золота Анупам Сінгх.

Урядова Національна корпорація з розробки корисних копалин (NMDC) дозволяє людям орендувати землю і неглибокі шахти за декілька сотень рупій за шанс розбагатіти на колосальні статки.

Раджу шукав алмази протягом 10 років, розкопуючи шахту в Крішна Кальянпур, яку його батько взяв в оренду два місяці тому.

Сім'я з 19 осіб витратила на отримання дозволу 825 рупій (404 грн).

Чоловік знайшов діамант / Фото: Raju Gond/Rakesh/TIM

Раджу відкрив банківський рахунок і сподівається використати гроші від продажу діамантів, щоб погасити свій борг у розмірі понад 505 000 рупій – суму, на виплату якої, якби він працював щодня, йому знадобилося б понад чотири роки. Тисячі сільських робітників в Індії мають борги, часто після того, як взяли кредити на лікування, освіту, придане або повсякденні витрати.

Раджу чекає, коли чиновники пустять його великий діамант з молотка. Уряд бере 11% роялті та податок з усього, що він заробить, а решта йде йому.

Після сплати боргу Раджу каже, що розділить гроші між своєю сім'єю, до якої входять батьки, дружина, семеро дітей, а також сім'ї його молодшого брата і сестри.

"Потім ми вкладемо гроші в освіту всіх дітей, побудуємо будинки, купимо землю і, можливо, трактор", - сказав він.

Чоловік знайшов діамант / Фото: Raju Gond/Rakesh/TIM

Вважаючи, що удача на його боці, наступного ранку Раджу повернувся до копалень з інструментами, сподіваючись побачити в землі ще один діамант.

"Ми наполегливо працюватимемо, щоб знайти ще декілька", - сказали брати.

Нагадаємо, чоловік залишив 500 євро чайових і потрапив у неприємності. Стало відомо, у чому його звинуватили.

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