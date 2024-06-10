Батько та син створили найшвидший у світі дрон: яку відстань він долає за годину (відео)

У Південній Африці Люк Белл та його батько Майк об'єдналися, щоб створити найшвидший у світі дрон із середньою максимальною швидкістю 480,23 км/год.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Дует, який живе в Західному Кейпі, витратив декілька місяців на проєктування, тестування і, врешті-решт, на політ квадрокоптера.

Він отримав назву Peregreen 2 після того, як оригінальна модель Peregreen досягла максимальної швидкості 397 км/год, але так і не була офіційно визнана Книгою рекордів Гіннеса.

Офіційний титул для Peregreen 2 – це найшвидша швидкість на землі для квадрокоптера з дистанційним керуванням, що живиться від акумулятора.

Найшвидший у світі дрон / Фото: guinnessworldrecords.com

Після декількох несправностей під час тестування, зокрема перегріву дротів і батарей, що призвело до електричної пожежі, Люк і Майк повернулися до креслярської дошки і були готові до польоту.

Щоб бути офіційно визнаними рекордсменами, безпілотник повинен був успішно завершити дві серії польотів у протилежних напрямках, щоб звести нанівець попутний і зустрічний вітер.

Фактична максимальна швидкість, виміряна дроном під час цих двох заїздів, становила 510 км/год, що означає, що він може пролетіти 142 метри за одну секунду.

Корпус дрона з вуглецевого волокна робить його легким і простим в управлінні, особливо після того, як вони скористалися допомогою інженера-аеротерміста Кріса Россера щодо того, як успішно керувати безпілотником.

Він був надрукований на 3D-принтері в майстерні та поєднаний з двигунами і акумуляторами. Форму дрона повністю змінили, щоб зробити його більш аеродинамічним.

Найшвидший у світі дрон / Фото: guinnessworldrecords.com

Нагадаємо, українські дрони вперше атакували Дагестан. Один із безпілотників впав поряд із нафтовим родовищем.

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