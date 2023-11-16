Батько та син знайшли на березі загадкову помаранчеву істоту – фото

Морські експерти були спантеличені, коли сім'я виявила химерне морське чудовисько, викинуте хвилями на пляж.

Про це пише ladbible.com.

Невелике шотландське рибальське село Кейсс славиться чудовими піщаними пляжами та краєвидами. Хоча це місце ідеально підходить для того, щоб зазнати прибережного життя і спробувати успіх на риболовлі, батько та син знайшли більше, ніж розраховували.

Уродженці Сток-он-Трента Грегг Дженкінсон та його син Тайлер відпочивали на східному узбережжі графства Кейтнес, коли натрапили на помаранчеву істоту.

Загадкова істота / Фото: Pen News

36-річний Дженкінсон сказав: "Ми були там у відпустці, їхали до Джона-О'Гроутса, і дорогою просто досліджували гавані, тому що вони прекрасні. Ми натрапили на це, тож спустилися подивитися. Мій син помітив це першим — він сказав: "Дивися, щупальце восьминога", бо саме такий вигляд воно мало здалеку".

Однак, коли батько та син побачили "восьминога", вони зрозуміли, що морська істота насправді була чимось набагато загадковішим.

"Підійшовши ближче, ми ясно побачили, що це риба, але гадки не мали, яка саме. Воно мало якийсь жирний вигляд, і це було тоді, коли ми торкалися його палицею. Я був заінтригований, тому що такого ніколи не побачиш у Сток-он-Тренті".

Через те, що він не був упевнений, що це таке, Грегг вирішив зняти його на відео та розмістив ролик на своїй сторінці у Facebook.

Глядачі сторінки, які часто розглядають аерофотознімки чоловіка, теж були спантеличені побаченим: "Я рибалка і можу вам сказати категорично: поняття не маю".

Цікаво, що експерти Британської програми дослідження викинутих на берег китоподібних (CSIP) також щосили намагалися ідентифікувати амфібію.

Менеджер проєкту Роб Девіль сказав: "На мою думку, це рештки якогось маленького китоподібного, що розклалися. Я бачу складений спинний плавець і верхню частину черепа, що виступає з голови спереду. Щодо видів, то на підставі цього складно сказати".

Координатор CSIP з витягування на берег Нік Девісон був так само спантеличений і сказав, що йому потрібні "кращі зображення" для подальшої класифікації морської істоти: "Я згоден з Робом – схоже, що це останки невеликого китоподібного, але щоб бути впевненими, нам потрібні якісніші зображення. Напередодні приблизно за милю на південь від гавані у нас був звичайний дельфін, але це не та тварина".

Нагадаємо, чоловік похизувався, як помстився начальнику, який крав його обід в офісі. Також він добився його арешту.

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