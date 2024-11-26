Батько трьох дітей інсценував свою смерть: яким був його хитромудрий план (фото)

Чоловік зі штату Вісконсин, США, який вважався зниклим безвісти від серпня після того, як поплив на байдарці озером, нещодавно зізнався, що інсценував свою смерть і переїхав до Східної Європи.

Про це повідомляє Oddity Central.

12 серпня спокій містечка Вотертаун був порушений зникненням Раяна Боргвардта, 44-річного чоловіка і батька трьох дітей. Боргвардт вирушив у коротку подорож на байдарці на Грін-Лейк, але зник безвісти, а під час екстрених пошуків його перекинутий каяк знайшли на озері, а автомобіль і причіп – у сусідньому парку, що дозволило припустити, що він впав в озеро і втопився.

Через день місцеві рибалки знайшли вудку Раяна, а потім коробку з його речами. Все вказувало на те, що Боргвардт загинув випадково, але одного дня під час розслідування місцеві правоохоронці знайшли докази того, що Раян перетнув кордон Канади, а прикордонна служба підтвердила, що вони дійсно перевірили його паспорт через день після зникнення. Саме ця знахідка привела до розкриття ретельно продуманого плану чоловіка інсценувати свою смерть і залишити сім'ю в біді.

"Чудові новини: Ми знаємо, що він живий і здоровий", - заявив шериф округу Грін-Лейк Марк Подолл на пресконференції на початку цього місяця. "Погана новина полягає в тому, що ми не знаємо, де саме перебуває Раян, і він ще не вирішив повернутися додому".

Слідчі вийшли на зв'язок з 44-річним чоловіком 11 листопада і, як повідомляється, підтримують із ним контакт відтоді. Він зізнався, що інсценував свою смерть, щоб замести сліди, детально описавши кожен крок свого ретельно продуманого плану, але так і не зміг пояснити, чому завдав травми своїй дружині та трьом дітям. За словами шерифа Подолла, "у нього просто були особисті справи, і він вважав, що так буде правильно", але деякі джерела новин відтоді припускають, що він до нестями закохався в іншу жінку і втік з нею.

Раян Боргвардт / Фото: скриншот з відео

"Доброго вечора, це Раян Боргвардт, сьогодні 11 листопада, за вашим часом приблизно 10 ранку. Я в своїй квартирі", - сказав він під час нещодавньої пресконференції. "Я в безпеці, без проблем. Сподіваюся, це спрацює".

Раян розповів слідчим, що спланував кожну деталь свого плану за декілька місяців до його виконання. Він сховав електровелосипед біля човнового причалу на Грін-Лейк, а потім виплив на воду на каяку і дитячому надувному човні. Потім він перевернув каяк і викинув свій телефон у воду, а на надувному човні поплив назад до берега. Потім він проїхав велосипедом 128 км вночі до Медісона, де сів на автобус до Детройта. Зрештою, він перетнув кордон Канади, де за новим паспортом сів на рейс до Європи. Слідчі все ще перевіряють його розповідь, але поки що більша її частина підтверджується.

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Влада стверджує, що перед зникненням Боргвардт змінив жорсткий диск у своєму комп'ютері і стер історію пошукових запитів. Він також оформив поліс страхування життя на суму 375 000 доларів, який, за словами Подолла, мав допомогти його родині, перевів кошти на закордонний рахунок, змінив електронну пошту і спілкувався з жінкою в Узбекистані. Слідчі змогли зв'язатися з Боргвардтом через російськомовну жінку, хоча їм ще належить перевірити, чи це та сама жінка, з якою він розмовляв перед зникненням.

"У наших повідомленнях ми висловлюємо важливість його рішення повернутися додому і прибрати безлад, який він створив", - сказав шериф Подолл, додавши, що Боргвардт висловив жаль щодо своїх дій. Він усвідомлює, що змусив свою сім'ю пройти через пекло і що він коштував владі США десятки тисяч доларів ресурсів і людино-годин, але, на свій захист, він сказав, що вірив, що пошуки його тіла припиняться протягом двох тижнів після його зникнення.

"Він висловив побоювання, що якщо він повернеться, йому буде важко жити і що ніхто його не прийме. Але громада вже заявляла, що готова пробачити", - сказав журналістам шериф, додавши, що намагався переконати його повернутися за дітьми. "Наближається Різдво, і який кращий подарунок він міг би зробити своїм дітям, ніж зустріти Різдво разом з ними".

Нагадаємо, влітку американець інсценував власну смерть, щоб не платити $100 000 аліментів. Стало відомо, як покарали "тата року".

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