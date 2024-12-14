Батько трьох дітей інсценував власну смерть і втік: як помстилася дружина

Дружина помстилася чоловікові, який був спійманий після того, як інсценував власну смерть і залишив сім'ю, щоб жити за межами країни.

Про це пише LADbible.

Раяна Боргвардта зі штату Вісконсин, США, звинувачують в інсценуванні своєї смерті і втечі з дому після того, як він сам з'явився до поліції в середу, 11 грудня.

Згідно з повідомленнями, шериф округу Грін-Лейк Марк Подолл розповів, що Боргвардт покинув своє життя, щоб почати його заново, приблизно на чотири місяці, перш ніж він "повернувся сам". Згодом Боргвардту було висунуто звинувачення у перешкоджанні правосуддю, в якому він не визнав себе винним.

Слідчі підтвердили, що 45-річний чоловік зник під час риболовлі на озері Грін-Лейк у серпні, де він залишив свій каяк і телефон в озері, а потім приплив на дитячому човні до берега, де сховав електровелосипед, щоб втекти.

Поліція дізналася, що вночі він поїхав на велосипеді до Медісона, штат Вісконсин, а потім сів на автобус до Детройта, штат Мічиган, а потім сів на літак до Канади. Звідти він подорожував у невідомому напрямку протягом декількох місяців, коли його не було.

Спочатку влада вважала, що він потонув, і витратила місяць на пошуки його тіла, які обійшлися місту приблизно в 35 000 доларів.

Нещодавно він з'явився в суді, щоб повідомити, що вважає себе невинним у висунутих звинуваченнях, і заявив, що буде представляти себе сам, оскільки не може дозволити собі адвоката. На це суддя відповів, що на наступному засіданні йому буде надано державне представництво.

Раян Боргвардт / Фото: скриншот з відео

Поки чоловік проводив час далеко від сім'ї, до якої входять троє дітей, його близькі були змушені збирати уламки його "смерті".

Шериф Подолл розповів, що перед зникненням Боргвардт переказав гроші на закордонний банківський рахунок, а також спілкувався з жінкою в Узбекистані.

Хоча вони не знають, куди він поїхав, хоча є докази того, що він використовував свій паспорт, вони підтвердили, що 10 грудня він "прибув на територію США". Після сплати застави у розмірі 500 доларів і обіцянки з'явитися на наступне судове засідання йому дозволили виїхати.

Його дружина, яка розділила з ним дім і життя протягом 22 років, не збиралася змиритися з цим випробуванням, і щойно судове засідання закінчилося, вона швидко подала на розлучення. У судових документах зазначено, що вона стверджує, що шлюб був "безповоротно зруйнований", і подає заяву про одноосібну опіку над їхніми дітьми.

За словами шерифа Подолла, Боргвардт почав розмовляти з поліцією через три місяці після зникнення, коли поліція "смикала його за ниточки", щоб він повернувся додому на Різдво. На своїй пресконференції Подолл припустив, що Боргвардт може бути зобов'язаний відшкодувати місту витрати на пошуки його тіла. Поліція заявила, що коли Боргвардт зник 12 серпня, вони шукали його в озері протягом 54 днів, але коли він вийшов на зв'язок у листопаді, правда вийшла назовні.

За словами чиновників, батько трьох дітей зв'язався з російськомовною жінкою, яка з'єднала його з поліцією. Потім він надіслав поліції 24-секундне відео, на якому був зображений у квартирі з білими стінами, де він підтвердив, що перебуває в безпеці: "Я в безпеці, без проблем". Під час спілкування він нібито розповів владі про свою втечу, яку здійснив через "особисті справи".

Наступне судове засідання відбудеться 13 січня.

Нагадаємо, в'язниця вимагає у невинного чоловіка 4,3 млн гривень за "проживання". Він помилково відсидів 13 років.

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