Батько викопав могилу для 2-річної доньки, але сталося диво: неймовірна історія (фото)

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Батько з Китаю викопав могилу для своєї дворічної доньки, яка тяжко хворіла, сподіваючись допомогти їй змиритися з можливою смертю.

Однак історія отримала несподіване продовження: дівчинка одужала після трансплантації, а її батьки перетворили моторошне місце на квітучий сад, пише SCMP.

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Чжан Сіньлей із міста Нейцзян у провінції Сичуань народилася з тяжкою формою таласемії — спадкового захворювання крові, через яке пацієнтам може знадобитися регулярне переливання крові протягом усього життя. Хвороба також здатна спричиняти затримку розвитку та серцеві ускладнення.

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Через свій стан дівчинка була змушена вести переважно ізольований спосіб життя. Вона часто гралася сама — зі своїм цуценям або в купі піску біля будинку сусіда.

Одним із потенційних способів лікування тяжкої форми захворювання є трансплантація стовбурових клітин. Однак для проведення такої процедури необхідно знайти донора з відповідною сумісністю, що для багатьох пацієнтів стає серйозною проблемою.

Фінансовий стан родини також залишав бажати кращого. Батько Сіньлей, Чжан Лійон, працював на скляному заводі та заробляв близько 2500 юанів, або приблизно 370 доларів США, на місяць.

Водночас за перші два роки життя доньки її лікування обійшлося родині більш ніж у 140 000 юанів — близько 21 000 доларів США. Витрати фактично вичерпали сімейні заощадження, хоча односельці також допомагали родині фінансово.

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У червні 2017 року Чжан зробив те, що шокувало багатьох людей. На сімейній ділянці він власноруч викопав могилу для маленької Сіньлей.

Батько лягав поруч із донькою в могилі, грався з нею та намагався таким чином підготувати дитину до можливого кінця життя.

Чжан Сіньлей із батьком / © baidu.com

Він називав це місце її «останнім притулком». Чжан сподівався, що якщо дівчинка поступово звикне до думки про могилу та смерті, то перестане її боятися.

Поруч дружина чоловіка встановила табличку із проханням про допомогу для їхньої доньки.

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Такий вчинок батька спричинив бурхливу та неоднозначну реакцію в суспільстві.

Одні люди співчували родині та закликали владу втрутитися й допомогти дитині отримати необхідне лікування. Інші критикували Чжана, вважаючи, що він порушив культурні табу або намагався привернути увагу до ситуації за допомогою страждань доньки.

Один із користувачів Мережі написав: «Я ніколи не зміг би поховати свою дитину. Це найстрашніше жахіття для будь-яких батьків».

Однак саме величезний суспільний резонанс зрештою допоміг родині.

Після того як історія Сіньлей набула загальнонаціонального розголосу, для дівчинки організували краудфандингову кампанію. Люди з усієї країни почали збирати гроші на її лікування.

До допомоги долучилася і місцева влада, яка взяла на себе значну частину медичних витрат.

Чжан Сіньлей із батьком / © baidu.com

Невдовзі в родині сталася ще одна важлива подія: у серпні 2017 року народилася молодша сестра Сіньлей.

Її пуповинну кров зберегли, оскільки вона потенційно могла стати джерелом стовбурових клітин для старшої сестри.

Згодом Сіньлей перенесла восьмигодинну трансплантацію стовбурових клітин пуповинної крові. Для її захворювання це вважалося єдиним потенційно ефективним методом лікування.

Після тривалого періоду відновлення результати аналізів крові дівчинки, за повідомленнями, повернулися до нормальних показників.

Найважливіше — Сіньлей більше не потребувала щомісячних переливань крові. Їй залишалося проходити регулярну реабілітацію. Згодом витрати на неї взяв на себе місцевий підприємець.

Через роки історія Сіньлей отримала майже символічне продовження.

Місце, яке її батько колись називав «останнім притулком» доньки, більше не нагадує про смерть. Батьки перетворили могилу на соняшниковий сад.

Мати дівчинки лагідно називає його «чарівним садом» Сіньлей і вірить, що він принесе їхній родині удачу.

Сучасні фотографії, опубліковані в Інтернеті, показують уже зовсім інше життя дівчинки.

Її мати розповіла ЗМІ, що медичні обстеження підтвердили хороший стан здоров’я Сіньлей. Тепер дівчинка ходить до початкової школи. За повідомленнями китайських ЗМІ, вона виросла життєрадісною дитиною, яка любить малювати й танцювати та добре навчається.

Чжан Сіньлей / © baidu.com

Її історія знову привернула увагу користувачів Мережі.

Один із них написав: «Дівчинка вже раз побувала в могилі, тож цей етап вона залишила позаду. Нехай відтепер життя маленької Сіньлей буде безхмарним».

Інший користувач прокоментував: «Це найкраща новина, яку я бачив за весь рік. Ось яким має бути благодійність і соціальна підтримка».

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