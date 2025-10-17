ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
467
Час на прочитання
2 хв

Батько з дипломом не зміг розв’язати задачу третьокласника: правильна відповідь приголомшила Мережу

Батько з дипломом від Чикаго не впорався з округленням. Виявилося, що помилка у підручнику.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Задача

Задача / © Reddit

Батько-бізнесмен з Техасу зіткнувся з несподіваною проблемою, коли не зміг розв’язати шкільну задачу. Він намагався допомогти своїй дитині з математикою для третього класу, проте допустив помилок у виконні. Коли вчитель позначив помилки у домашньому завданні з округлення чисел, батько був спантеличений, оскільки вважав відповіді своєї дитини правильними.

Про це пише Newsweek.

Не бажаючи виглядати некомпетентним перед учителем, батько звернувся на Reddit із запитанням: «Чи може хтось пояснити, що не так?» Він зазначив, що має ступінь бакалавра і не вважає себе слабким у математиці.

Приклад з математики. / © Reddit

Приклад з математики. / © Reddit

Дискусія на Reddit лише посилила плутанину. Користувачі виявили, що виправлення вчителя суперечать логіці округлення: у деяких випадках округлення, яке було «неправильним», не відповідало «правильному» округленню в іншому прикладі.

Знайдений пізніше ключ до відповідей не прояснив ситуацію. Оскільки й сам містив помилки: три приклади округлялися до сотень, а один — лише до десятків. Загальний висновок був таким: проблема або в помилці у підручнику, або у неякісному програмному забезпеченні, яке генерувало завдання.

Правильна відповідь до задачі. / © Reddit

Правильна відповідь до задачі. / © Reddit

Хоча Марті так і не отримав задовільного пояснення задачі, він наголосив на важливості якісної перевірки навчальних матеріалів. Також додав, що вчителі й так працюють у складних умовах.

Нагадаємо, у Мережі набула популярності головоломка з чашками та трубками, яка виявилася настільки складною, що правильну відповідь може дати лише 1% людей. Завдання вимагає неймовірної уважності та аналітичного підходу для визначення, яка з семи чашок наповниться першою.

До слова, раніше був опублікований захопливий тест на уважність: треба було за 33 секунди знайти три відмінності між двома майже однаковими картинками зі щасливим ведмедиком.

Дата публікації
Кількість переглядів
467
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie