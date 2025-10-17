Батько з дипломом не зміг розв’язати задачу третьокласника: правильна відповідь приголомшила Мережу

Задача / © Reddit

Батько-бізнесмен з Техасу зіткнувся з несподіваною проблемою, коли не зміг розв’язати шкільну задачу. Він намагався допомогти своїй дитині з математикою для третього класу, проте допустив помилок у виконні. Коли вчитель позначив помилки у домашньому завданні з округлення чисел, батько був спантеличений, оскільки вважав відповіді своєї дитини правильними.

Про це пише Newsweek.

Не бажаючи виглядати некомпетентним перед учителем, батько звернувся на Reddit із запитанням: «Чи може хтось пояснити, що не так?» Він зазначив, що має ступінь бакалавра і не вважає себе слабким у математиці.

Приклад з математики. / © Reddit

Дискусія на Reddit лише посилила плутанину. Користувачі виявили, що виправлення вчителя суперечать логіці округлення: у деяких випадках округлення, яке було «неправильним», не відповідало «правильному» округленню в іншому прикладі.

Знайдений пізніше ключ до відповідей не прояснив ситуацію. Оскільки й сам містив помилки: три приклади округлялися до сотень, а один — лише до десятків. Загальний висновок був таким: проблема або в помилці у підручнику, або у неякісному програмному забезпеченні, яке генерувало завдання.

Правильна відповідь до задачі. / © Reddit

Хоча Марті так і не отримав задовільного пояснення задачі, він наголосив на важливості якісної перевірки навчальних матеріалів. Також додав, що вчителі й так працюють у складних умовах.

