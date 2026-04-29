Батько з сином стали героями рейсу: як вони врятували літак від екстреного приземлення

Батько та син врятували літак від екстреного приземлення / © Unsplash

Батько та його восьмирічний син стали героями після випадку в літаку на рейсі Jet2 з Ізміра до Манчестера. Інцидент стався у п’ятницю, 24 квітня. Одна з пасажирок почала порушувати спокій у літаку та влаштовувати істерику. Все це тривало, доки батько із сином не вирішили втрутитися в ситуацію.

Про це пише Daily Star.

Батько та син стали героями в літаку: що вони утнули

Одна з буйних пасажирок на борту вирішила влаштувати істерику. Все це тривало, доки батько із сином не вирішили розібратися з нею. Через пасажирку хотіли змінити рейс та сісти не в Манчестері, а раніше. Драматичні події розгорнулися на рейсі Jet2 LS1004 з Ізміра.

47-річний Джон Гендерсон сидів у другому ряді літака. Він розповів, що його літак мав вилетіти о 20:00, однак спізнився на 50 хвилин через те, що близько 20 пасажирів пересадили до них з іншого рейсу, який скасували через інцидент з недисциплінованими пасажирами.

Джон розповів, що проблеми на їхньому рейсі розпочалися вже за 30 хвилин від початку польоту, коли почали роздавати напої.

«Вона вже пила свій алкоголь, коли підійшла стюардеса. Їй сказали: „Ви не можете цього взяти, ми продаємо алкоголь, і ви випили занадто багато“, і конфіскували її пляшку віскі», — розповідає пасажир.

Після цього жінка «вибухнула». В неї почалася істерика. Пасажирка почала лаяти стюардес та виявляти до них агресію.

Бортпровідники попередили жінку, що літак перенаправлять, якщо вона не заспокоїться. Про випадок поінформували пілота. У цей момент чоловік, який сидів у п’ятому ряді, запитав бортпровідників, чи може він втрутитися і поговорити з жінкою.

Він попросив усього 30 секунд. Однак стюардеса повідомила, що літак має змінити маршрут за таких обставин. Чоловік домовився, аби проблемна пасажирка сіла поряд із ним, помінявшись місцями з іншим пасажиром. Усі 3,5 години польоту він розмовляв з нею і намагався заспокоїти жінку.

«Стюардеси були йому дуже вдячні. Вони постійно повторювали: „Ви навіть не уявляєте, скільки грошей ви заощадили Jet2“», — розповідає сусідній пасажир.

Маленький син чоловіка відіграв вирішальну роль: він теж почав говорити з рознервованою жінкою та намагався заспокоїти її. Хлопчик показував жінці футбольні картки і постійно говорив із нею. А коли його батько відійшов до туалету і він сам на сам лишився із жінкою, сусідні пасажири запитали хлопчика, чи все гаразд.

Хлопчик відповів, що просто допомагає татові. Восьмирічного хлопчика назвали справжньою суперзіркою. Пасажири боялися, що літак перенаправлять, однак цього не сталося завдяки батькові та синові.

Рейс продовжив рух до Манчестера, де після прибуття на жінку чекала поліція. Пілот особисто подякував чоловікові, який заспокоював жінку впродовж усього польоту.

Пасажири плескали в долоні та хвалили чоловіка, але він пішов. Його імені ніхто не дізнався.

