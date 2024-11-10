Батько запідозрив, що "надто вродлива" донька не його: це закінчилось викриттям жахливої помилки

Чоловік у В'єтнамі, у якого виникли підозри через те, що його вродлива донька не була схожа ні на нього, ні на дружину, вирішив провести ДНК-тест, який підтвердив, що він не є її біологічним батьком.

Про це пише SCMP.

Хоча його дружина заперечувала зраду і навіть пішла з дому, правда нарешті випливла на поверхню після того, як їхня донька змінила школу і познайомилася з іншою дівчинкою, народженою в той же день, що й вона.

Чоловік, ім'я якого не розголошується, переїхав до Хошиміна на заробітки разом із дружиною на прізвище Хонг та їхньою донькою, названою Лан, якій на той час було лише три роки.

Однак, коли Лан перетворилася на підлітка і ставала дедалі красивішою, він помітив, що вона не має жодної схожості ні з ним, ні з його дружиною.

Підозри спонукали його провести тест ДНК, який підтвердив, що Лан не є його біологічною донькою. Це одкровення змусило його віддалитися і охолонути до дружини і дочки, і він часто приходив додому п'яним.

Одного разу вночі, напившись, він показав дружині результати ДНК-тесту і звинуватив її у зраді. Однак Хонг заперечувала звинувачення і врешті-решт переїхала з дочкою до Ханоя. Цей переїзд змусив Лан змінити школу, що несподівано відкрило правду.

У новій школі Лан швидко подружилася з однокласницею, яка народилася в той же день і в тому ж пологовому будинку, що й вона. Їхній зв'язок навіть призвів до спільного дня народження, організованого матір'ю подружки. Однак на вечірці мама подружки була шокована, побачивши Лан, адже дівчинка мала разючу схожість з її молодшою сестрою.

Під впливом цієї знахідки і на прохання сім'ї дівчинки, Хонг погодилася на тест ДНК, який підтвердив, що двох дівчаток поміняли місцями після народження, ймовірно, через плутанину персоналу лікарні.

Тепер обидві сім'ї регулярно проводять час разом і досягли консенсусу щодо того, щоб розкрити правду дівчаткам, коли прийде час.

Не повідомляється, чи будуть вони подавати до суду на лікарню.

Нагадаємо, китаянка опинилася на межі розлучення після народження темношкірого сина. Її чоловік спантеличений і вимагає зробити тест на батьківство у той час, як жінка стверджує, що ніколи не мала сексуальних стосунків із африканцем.

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