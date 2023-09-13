Британець Марк Еванс відновив рекорд за кількістю однойменних татуювань на тілі після того, як ім'я його семирічної дочки Люсі намалював на собі ще 400 разів, в результаті чого загальна кількість досягла 667.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Марк вперше встановив цей рекорд 2017 року, зробивши на спині 267 татуювань "Люсі", проте 2020 року 27-річна Дідра Віджіл (США) побила рекорд, витатуювавши на собі власне ім'я 300 разів.

Перші 267 татуювань / Фото: guinnessworldrecords.com

Марк був сповнений рішучості повернути рекорд та вирішив зробити нові татуювання на стегнах.

На створення всіх 400 татуювань - по 200 на кожній нозі - пішло п'ять із половиною годин.

"Мені не терпілося повернути рекорд і присвятити його своїй дочці", - сказав 49-річний Марк.

Батько зробив 667 татуювань з ім'ям своєї доньки / Фото: guinnessworldrecords.com

Спочатку Марк встановив цей рекорд, щоб відсвяткувати народження Люсі, а також зібрати кошти для лікарні, яка надавала їй допомогу у наступні місяці.

Він сам розробив дизайн для першої серії татуювань, обравши відкриту книгу, що означає Книгу рекордів Гіннеса, з чорнилом на спині та ім'ям Люсі, написаним знову і знову на двох відкритих сторінках. Два татуювальники працювали цілу годину, щоб завершити всю роботу.

Марк Еванс з Люсі / Фото: guinnessworldrecords.com

Спочатку Марк планував зробити татуювання з ім'ям Люсі 100 разів, оскільки, на його думку, це все, що вмістилося б у схему книги. Однак завдяки вмілому почерку художників Марк у результаті отримав більш ніж удвічі більше за початкову оцінку.

Марк додав, що не планує більше заводити дітей зі своєю дружиною Кетрін, однак якщо вони наважаться, йому доведеться зробити "щось більше".

Нагадаємо, в Одесі пара зайнялась сексом посеред вулиці. Коханці не реагували на перехожих.

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