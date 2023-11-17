Батько зробив гігантське тату на чолі після того, як програв суперечку своєму синові – фото

Чоловік зробив величезне татуювання з логотипом Fortnite на чолі.

Про це пише ladbible.com.

50-річний Донні Манко посперечався зі своїм 23-річним сином Мемфісом. Вони вірили, що зможуть перемогти іншого у грі Fortnite, і тому, хто програв, доведеться нанести логотип на свою голову. На нещастя для Донні, він програв, і його довелося покарати. Чоловік пішов до тату-салону і попросив розмістити малюнок трохи вище за брову.

Донні Манко / Фото: ladbible.com

Хоча він і сам не був у захопленні від результату, справжнього шоку зазнала його дружина.

Донні Манко з дружиною / Фото: ladbible.com

Багато людей були переконані, що це фейкове татуювання, але Мемфіс сказав, що це звичайна справа для його сім'ї.

"У цьому будинку ми не робимо справи наполовину; ми йдемо вабанк, половинок немає", - сказав він. "Чому Fortnite, запитаєте ви? Це було улюблене поле битви в епічній сазі нашої родини про суперництво та завоювання братів та сестер. Мені подобається перетворювати сімейні змагання на живе мистецтво".

Нагадаємо, чоловік кинув дружину в барі, дізнавшись, що вона випадково замовила шалено дорогий коктейль. Напій коштував 3638 доларів.

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