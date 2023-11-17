Батько зробив гігантське тату на чолі після того, як програв суперечку своєму синові – фото

Його дружина була шокована.
Чоловік зробив величезне татуювання з логотипом Fortnite на чолі.
Про це пише ladbible.com.
50-річний Донні Манко посперечався зі своїм 23-річним сином Мемфісом. Вони вірили, що зможуть перемогти іншого у грі Fortnite, і тому, хто програв, доведеться нанести логотип на свою голову. На нещастя для Донні, він програв, і його довелося покарати. Чоловік пішов до тату-салону і попросив розмістити малюнок трохи вище за брову.
Хоча він і сам не був у захопленні від результату, справжнього шоку зазнала його дружина.
Багато людей були переконані, що це фейкове татуювання, але Мемфіс сказав, що це звичайна справа для його сім'ї.
"У цьому будинку ми не робимо справи наполовину; ми йдемо вабанк, половинок немає", - сказав він. "Чому Fortnite, запитаєте ви? Це було улюблене поле битви в епічній сазі нашої родини про суперництво та завоювання братів та сестер. Мені подобається перетворювати сімейні змагання на живе мистецтво".
Нагадаємо, чоловік кинув дружину в барі, дізнавшись, що вона випадково замовила шалено дорогий коктейль. Напій коштував 3638 доларів.
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