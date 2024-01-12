Батькові знадобилося п'ять тижнів, щоб навчитися писати "унікальне" ім'я доньки: як її звати

Її мама хотіла, щоб вона виділялася у житті, але це лише спричинило плутанину та ускладнення.

Жінка із "суперскладним" ім'ям розповіла, що її батькові знадобилося п'ять тижнів, щоб навчитися його писати.

Вона пояснила на Reddit, що її матір хотіла, щоб вона виділялася в житті, тому дала їй "унікальне" ім'я.

Її тітка пішла тим самим шляхом щодо своїх дітей, внаслідок чого у всіх дорослих дітей у сім'ї були "незвичайні" імена.

Вона поділилася: "Я хотіла поділитись цими іменами від моєї родини. Отже, я хочу почати з того, що мене звати Наталі (Nataleigh). Гадки не маю, чому моя мама не писала це нормально, але моєму батькові знадобилося п'ять тижнів, щоб навчися писати це слово. Мою сестру звуть Гейлі (Halie), знову ж таки, я гадки не маю, чому мої батьки вирішили написати це саме так".

Вона також згадала, що її тітка подумувала змінити ім'я двоюрідного брата після того, як після пологів їй спала на думку найкраща ідея, але відмовилася від цього через пов'язані з цим турботи. Вона додала: "Мого бідного двоюрідного брата, який народився 2020 року, ніби він недостатньо пережив через те, що з боку батька всі його ненавиділи, назвали Легендом (Legend). Хто називає так дитину? Моя тітка. Вона також назвала мою кузину Авалі (Avaleigh) та сказала, що хоче змінити ім'я на Квін (Queen), щоб відповідати Легенду. Це все з боку моєї мами".

Один користувач був шокований унікальними іменами в сім'ї, сказавши: "Я втратив дар мови". Інший поділився своєю історією: "Я працював з мамою на прізвище Мойсей. Вона назвала свого сина Царем. Царем Мойсеєм".

Нагадаємо, газон австралійки визнали найпотворнішим у світі. Вона перемогла у незвичайному конкурсі.

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