Батьки заборонили виходити заміж, а вона видерлася на вежу: чим закінчився протест 19-річної дівчини

19-річна дівчина вилізла на мобільну вежу

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У штаті Уттар-Прадеш, що в Індії, 19-річна дівчина вдалася до відчайдушного вчинку, аби вибороти право бути з коханим. 23 жовтня 2026 року вона вилізла на вежу мобільного зв’язку, протестуючи проти рішення родини, яка категорично виступала проти її шлюбу з 23-річним обранцем.

Про це повідомляє BBC.

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Дівчина вилізла на вежу мобільного зв’язку, аби вийти заміж

Незвичайний протест привернув увагу всієї околиці. Усе відбулося в місті Бахрайч. Вежа мобільного зв’язку була висотою 30 метрів.

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Протистояння заради кохання тривало близько чотирьох годин.

На місце події одразу прибули родичі, близькі друзі та представники місцевої влади, які годинами вмовляли юну дівчину спуститися.

Утім, дівчина проявила неабияку непохитність і відмовилася залишати небезпечну висоту, поки її вимогу не виконають.

Зрештою ситуацію вдалося вирішити просто на місці. Вона погодилася злізти з вежі лише після того, як шлюб з її коханим офіційно затвердили в режимі онлайн за допомогою відеозв’язку.

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Місцевий релігійний діяч провів для пари обряд одруження — ніках — через відеозв’язок, причому наречений приєднався до церемонії з Мумбаї.

У Колумбії жінка одружилася з автобусом

Нагадаємо, у Колумбії 35-річна медсестра та співачка Єліне Лізбет Патіньйо зіграла символічне весілля з міським автобусним маршрутом №60 у Боготі. Почуття до транспортних засобів жінка відчувала ще з 10 років.

Об’єктом її пристрасті є не один конкретний автобус, а сама сутність і сукупність машин, що курсують цим напрямком. Заради свого «обранця» Єліне влаштувалася нічною прибиральницею в автопарк, зробила тематичне татуювання з написом «F60 Portal Américas» та написала пісню.

Головною причиною розголосу цієї історії стала загроза скасування маршруту №60 протягом двох років через заплановане відкриття метро. Щоб зберегти улюблений напрямок, Патіньйо розгортає громадську кампанію, проводить безкоштовні заходи та залучає юристів задля інклюзії.

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Хоча жінка не виключає створення традиційної сім’ї з чоловіком у майбутньому, наразі вона готова боротися за те, щоб її улюблений маршрут TransMilenio залишався на вулицях столиці.

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