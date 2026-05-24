У Мережі набирає популярності відео з Нігерії, на якому мотоцикліст виконує ризиковані трюки з дерев’яною труною, закріпленою на задньому сидінні байка.

Про це пише Need To Know.

На кадрах видно, як чоловік рухається між смугами жвавої автомагістралі, маневруючи на високій швидкості. Позаду до мотоцикла була прив’язана труна, на якій він намагався втримати рівновагу під час виконання трюків.

Очевидці стверджують, що байкер проїхав декілька кілометрів без шолома та будь-якого захисного спорядження, створюючи небезпеку не лише для себе, а й для інших учасників дорожнього руху.

За попередніми даними, таким способом чоловік вирішив вшанувати пам’ять свого померлого друга.

Інцидент стався на одній із головних доріг міста Уйо в Нігерії. Місцеві жителі зазначають, що останнім часом подібні трюки під час похоронних процесій стають дедалі поширенішими та спричиняють занепокоєння через ризик аварій.

Користувачі мережі активно обговорювали побачене та жартували щодо ситуації.

Один із місцевих жителів написав: «Це кмітливо: якщо з ним станеться нещасний випадок, його можна буде одразу покласти в труну».

Інший коментатор додав: «Нехай покійний спочиває з миром, це ж труп, він наляканий!».

Ще один користувач зазначив: «Навіть у фільмі «Місія нездійсненна» таких трюків не роблять!».

Спочатку багато людей припустили, що відео могло бути створене за допомогою штучного інтелекту. Однак місцеві дорожні служби підтвердили, що інцидент був реальним.

Поліція вже розпочала офіційне розслідування та намагається встановити особу мотоцикліста.

