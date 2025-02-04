Хотів померти: фермер на чотири дні застряг у щілині печери шириною 15 см – фото

Чоловік опинився в пастці і вже готувався до смерті.
Камбоджійський фермер застряг у темній печері на чотири дні, а його випробування задокументувала одна моторошна фотографія.
У той час як більшість фермерів світу зазвичай використовують добрива промислового виробництва, у багатьох інших країнах все ще застосовують традиційні методи, такі як послід кажанів. Як пише Mirror, Сум Бора, фермер з північно-західної камбоджійської провінції Баттамбанг, знав, що деякі важкодоступні печери в горі Чакрай містять багаті поклади цього смердючого добрива.
У серпні 2019 року чоловік, якому тоді було 28 років, вирішив залізти до дуже вузької та небезпечної печери по добриво, бо знав, що він стрункий і зможе протиснутися в простір, занадто тісний для багатьох його колег.
За слабкого світла ліхтаря Сум побачив, що стіни печери попереду "ворушаться" – вірна ознака того, що у вузькій печері мешкає велика колонія кажанів, а це означало, що тут буде багато гуано, яке можна буде зібрати. Але нещастя сталося, коли він переступив через крихітну щілину завширшки 15 см. Він випадково впустив ліхтар донизу і, намагаючись дістати його, впав і опинився в пастці.
Оскільки фермер регулярно йшов із дому на декілька днів поспіль у пошуках найродючіших знахідок, його сім'я не дуже занепокоїлася, коли він не повернувся тієї ночі. Невідомо для них, спроба знайти загублений ліхтар призвела до того, що Сум скотився у вузьку щілину і застряг без можливості вибратися звідти. Години перетворилися на дні, і Сум впав у відчай.
Застрягши і не маючи можливості отримати допомогу, він боявся померти від голоду в межах печери.
Пізніше в інтерв'ю газеті Khmer Times Сум зізнався: "Я втратив надію залишитися в живих, і якби у мене був ніж, я б наклав на себе руки". Тим не менш, після трьох днів тиші в родині Сума з'явилося занепокоєння. Один із його колег-збирачів гуано, невисокий камбоджійський фермер, згадав балачки Сума про сходження на гору Чакрай – тож чоловік вирушив туди.
Коли брат Сума зарився в щілину, він почув слабкий стогін; він гукнув: "Це ти, Суме? " і отримав тиху відповідь, але не зміг визначити її джерело. Лише коли він переліз через вузьку щілину, то побачив Сума, який застряг у розколині і звисав над величезною порожнечею.
Брат Сума не зміг дістати його самотужки, і знадобилася 10-годинна рятувальна операція за участю близько 200 рятувальників, щоб звільнити мисливця на гуано.
Сум повністю оговтався від цього випробування, але дні його самостійного збирання гуано залишилися позаду.
Нагадаємо, чоловікові ампутували всі кінцівки після надування матраца. Невеликий поріз став початком декількох бурхливих днів для німця.
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