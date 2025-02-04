Хотів померти: фермер на чотири дні застряг у щілині печери шириною 15 см – фото

Чоловік опинився в пастці і вже готувався до смерті.

Камбоджійський фермер застряг у темній печері на чотири дні, а його випробування задокументувала одна моторошна фотографія.

У той час як більшість фермерів світу зазвичай використовують добрива промислового виробництва, у багатьох інших країнах все ще застосовують традиційні методи, такі як послід кажанів. Як пише Mirror, Сум Бора, фермер з північно-західної камбоджійської провінції Баттамбанг, знав, що деякі важкодоступні печери в горі Чакрай містять багаті поклади цього смердючого добрива.

У серпні 2019 року чоловік, якому тоді було 28 років, вирішив залізти до дуже вузької та небезпечної печери по добриво, бо знав, що він стрункий і зможе протиснутися в простір, занадто тісний для багатьох його колег.

За слабкого світла ліхтаря Сум побачив, що стіни печери попереду "ворушаться" – вірна ознака того, що у вузькій печері мешкає велика колонія кажанів, а це означало, що тут буде багато гуано, яке можна буде зібрати. Але нещастя сталося, коли він переступив через крихітну щілину завширшки 15 см. Він випадково впустив ліхтар донизу і, намагаючись дістати його, впав і опинився в пастці.

Сум Бора / Фото: Police Handout

Оскільки фермер регулярно йшов із дому на декілька днів поспіль у пошуках найродючіших знахідок, його сім'я не дуже занепокоїлася, коли він не повернувся тієї ночі. Невідомо для них, спроба знайти загублений ліхтар призвела до того, що Сум скотився у вузьку щілину і застряг без можливості вибратися звідти. Години перетворилися на дні, і Сум впав у відчай.

Застрягши і не маючи можливості отримати допомогу, він боявся померти від голоду в межах печери.

Пізніше в інтерв'ю газеті Khmer Times Сум зізнався: "Я втратив надію залишитися в живих, і якби у мене був ніж, я б наклав на себе руки". Тим не менш, після трьох днів тиші в родині Сума з'явилося занепокоєння. Один із його колег-збирачів гуано, невисокий камбоджійський фермер, згадав балачки Сума про сходження на гору Чакрай – тож чоловік вирушив туди.

Коли брат Сума зарився в щілину, він почув слабкий стогін; він гукнув: "Це ти, Суме? " і отримав тиху відповідь, але не зміг визначити її джерело. Лише коли він переліз через вузьку щілину, то побачив Сума, який застряг у розколині і звисав над величезною порожнечею.

Брат Сума не зміг дістати його самотужки, і знадобилася 10-годинна рятувальна операція за участю близько 200 рятувальників, щоб звільнити мисливця на гуано.

Сум Бора / Фото: Police Handout

Сум повністю оговтався від цього випробування, але дні його самостійного збирання гуано залишилися позаду.

Сум Бора / Фото: Police Handout

Нагадаємо, чоловікові ампутували всі кінцівки після надування матраца. Невеликий поріз став початком декількох бурхливих днів для німця.

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