Бджоли обсіли голову та вкусили 20 тисяч разів: на 20-річного хлопця напали агресивні комахи

У штаті Огайо, що в США, агресивні бджоли напали на 20-річного хлопця.
Комахи вкусили його 20 тисяч разів, після чого хлопця у тяжкому стані гелікоптером транспортували до лікарні.
Про це пише nypost.com.
20-річний Остін Белламі обрізав лимонне дерево та випадково зачепив вулик. Після цього його буквально обсіли агресивні комахи. Мати хлопця Шона Картер розповіла, що бджоли кусали її сина в голову, шию, спину та руки.
Хлопець благав про допомогу, його бабуся намагалась врятувати онука, проте її також атакували агресивні комахи.
На місце події прибули рятувальники, які зняли потерпілого з дерева, після чого хлопця гелікоптером доправили до лікарні. Белламі підключили до апарату штучної вентиляції легенів і ввели в стан медикаментозної коми.
Шона Картер розповідає, що медики зафіксували більше 20 тисяч укусів комах, також хлопець проковтнув 30 бджіл. 20-річний хлопець уже вийшов з коми та одужує.
Нагадаємо, на Закарпатті клопи-кровопивці з Америки атакують відпочивальників.
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