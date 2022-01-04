Бджоли покусали поліцейських, які намагалися розігнати мітинг бджолярів

На демонстрацію привезли понад пів сотні вуликів з бджолами.

У чилійській столиці Сантьяго поліцейські намагалися розігнати мітинг пасічників, але на правоохоронців напали бджоли.

Потерпіло сім копів, повідомляє SBS News.

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Правоохоронці намагалися прибрати з вулиці вулики, які перед президентським палацом поставили бджолярі. Йдеться про близько 60 вуликів з 10 тис. комах. Втім, коли копи хотіли прибрати імпровізовану пасіку, на них налетіли бждоли. Потерпілих шпиталізували до медзакладу.

Слді зауважити, що в Чилі через тривалу посуху постраждало виробництво меду. Бджолам майже нічого їсти і вони гинуть. На демонстрації пасічники вимагали, щоб держава підвищила ціни на мед або надала субсидії виробникам меду. Крім того, люди попросили про зустріч із президентом.

Seven police officers have been taken to hospital in Chile after being stung during a protest by beekeepers concerned by a long-term drought. pic.twitter.com/cuoKyJOWAJ — SBS News (@SBSNews) January 4, 2022

Своєю чергою, представник Міністерства сільського господарства в районі Сантьяго сказав: відомство "теж стурбоване впливом посухи на бджіл".

Як повідомлялося, чилійці відсвяткували смерть вдови колишнього диктатора Августо Піночета. Люсія Іріарт відійшла на той світ у віці 99 років. Та замість того, аби проводжати її у скороботі, сотні людей вийшли на вулиці та гучними оплесками зустрічали цю новину.