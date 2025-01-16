Бебі-бум біля Вернадського: в Антарктиді вилуплюються малюки мартинів (фото)

На станції "Академік Вернадський" триває бебі-бум не тільки серед пінгвінів, але й серед інших птахів. Так, на острові Галіндез підростають малюки домініканських мартинів.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

"На острові Галіндез, де розташований “Вернадський”, зараз підростають четверо пташенят. Також очікується поповнення у двох пар мартинів, гнізда яких розташовані біля самої станції", - повідомив біолог 29-ї УАЕ Сергій Єрмоленко

Пташенята мартинів / Фото: Національний антарктичний центр

Пташенята мартинів / Фото: Національний антарктичний центр

Мартини зазвичай відкладають 2-3 яйця у неглибоких гніздах із трави та пір’я. Яйця і малюки мають темні цятки на шкірі, зокрема на голові пташенят.

Яйця мартинів / Фото: Національний антарктичний центр

Пташенята мартинів / Фото: Національний антарктичний центр

Пташенята мартинів / Фото: Національний антарктичний центр

"Загалом же мартинята вкриті густим шовковистим пухом сіро-коричневого кольору. Під час оперення на деяких ділянках тіла, зокрема крилах, з'являються пір'я з темними ромбовидними плямами зі світлою окантовкою. А дорослі птахи мають чорно-білий колір, із сірим на крилах", - йдеться в повідомленні.

У перші дні малята залишаються в гнізді, а потім, приховуючись серед каміння та тримаючись поруч, залишають його. Вони швидко ростуть і через місяць досягають розміру батьків. Батьки годують малят по черзі, приносячи їжу, переважно молюсків і морських їжаків, з океану.

"Мартинів називають головними садівниками Антарктиди, адже для побудови гнізд вони використовують ключові види місцевих рослин. Птахи цілеспрямовано збирають їх та переносять на значні відстані, у такий спосіб поширюючи", - йдеться в повідомленні.

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