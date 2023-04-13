Бегемот тричі проковтнув до пояса: чоловік шокував, як пережив один з найсильніших у світі укусів

Досвідчений гід сафарі Пол Темплер розповів, як роки практики не змогли вберегти його від пащі бегемота, укус якого один із найпотужніших у світі серед тварин.

Він пригадав моторошний інцидент, який стався 1996 року під час туру Зімбабве, передає CNN Travel. Так, його тричі підряд проковтнув до пояса величезний бегемот.

Тоді Пол, якому було 28 років, керував сафарі на каное річкою Замбезі: "Мені дуже сподобалася ця ділянка річки. Це була область, яку я знаю, як свої п'ять пальців".

У турі брали участь шестеро людей разом із трьома гідами-учнями, розділеними на три тримісних каное та одномісний каяк. Вони були здивовані, виявивши приблизно десяток бегемотів - зазвичай їх не бачили на річці Замбезі.

Фото: Getty Images

План команди полягав у тому, щоб обійти тварин, але все пішло не так. Його каное було попереду, а решта відстала.

"Раптом лунає сильний стукіт і я бачу, як каное, як і його задня частина катапультується в повітря. І Еванс, гід, який був у задній частині каное, вилетів з човна", - пригадав Темплер.

Вони доправили туристів до безпечного місця і повернулися за Евансом, але потім і в Темплера щось пішло не так. Він сказав, що бачив торпедоподібну хвилю, що прямувала в його бік, і знав, що це або бегемот, або великий крокодил.

Темплер пояснив: "Я вдарив по воді, і, як і передбачалося, торпедна хвиля зупинилася". Однак цього було замало. "Сталося так швидко, що я нічого не помітив", - додав він.

Фото: dailystar.co.uk

Він сказав, що все потемніло і стало "дивно тихо", поки він намагався зрозуміти, що сталося.

"Я відчував воду нижче пояса. Я відчував, що промок у річці. Починаючи від моєї талії, все було інакше. Мені було тепло, і вона не була мокрою, як річка, але й не була сухою. І це був просто неймовірний тиск на поперек. Я намагався пересуватись, але не міг. Я зрозумів, що опинився до пояса в горлі бегемота", - пригадав він.

Але йому пощастило. Чоловік застряг так глибоко в горлі тварини, що, мабуть, їй було дискомфортно, оскільки виплюнула гіда.

"Тому я виринув на поверхню, вдихнув свіжого повітря і зіткнувся віч-на-віч з Евансом, гідом, якого намагався врятувати. І я сказав: "Ми повинні вибратися звідси!" – поділився Пол.

Евансові все ще потрібна була допомога, тому він поплив до нього, але знову опинився в пащі тварини: "Бум! Мене вдарили знизу. Отже, я знову до пояса в горлі бегемота. Але цього разу мої ноги у пастці, але мої руки вільні".

Фото: dailystar.co.uk

Бегемот знову виплюнув його, але продовжував атакувати. Втретє чоловік опинився боком у горлянці тварини, коли вона намагалася розірвати його на частини.

"Для мене, на щастя, все відбувалося у сповільненій зйомці. Тому коли він йшов під воду, я затримував дихання", - сказав він.

Його врятував один із гідів, Мак.

"Проявляючи неймовірну хоробрість, ризикуючи своїм життям, щоб урятувати моє він тягнув свій човен до мене. Мак затягнув мене у відносну безпеку", - згадував він.

Пол був тяжко поранений, з проколотими легенями та дірками у різних частинах тіла. Внаслідок нападу він втратив ліву руку. На жаль, Еванс потонув.

Фото: dailystar.co.uk

Обговорюючи, як пережити напад, він додав: "Зазвичай, якщо бегемот збирається напасти, ви побачите, як він наближається задовго до цього. Буде велика хвиля. Треба вдарити по воді. Якщо ви перебуваєте в каное і бегемот збиває вас у воду, відійдіть від каное. Бегемот прагне цієї великої форми, відводячи її зі своєї території".

Він сказав намагатися не панікувати, коли тварина потягне під воду, і не забувати дихати, якщо опиняєтеся на поверхні.

Тим не менш, гід, як і раніше, рекомендує туристам сафарі: "Моя головна порада: обов'язково йдіть і зробіть це. Але вирушайте з кимось, хто знає, що робити".

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