Бегемот проковтнув чоловіка: він розповів, як вдалося вижити

Чоловік розповів про напад бегемота / © Associated Press

Реклама

Гід річкою Замбезі, що в Африці, Пол Темплер став жертвою бегемота. Тварина напала на нього біля водоспаду Вікторія.

Про це пише mirror.co.uk.

Чоловік розповів, що він саме проводив екскурсію, коли на нього напав бегемот. Пол зазначає, що тварину він знав і намагався уникнути зустрічі з нею, проте бегемот напав.

Реклама

Ще один гід, Еванс, випав з каяка, коли двотонна тварина виринула з води. Пол одразу ж крикнув іншим, щоб вони йшли до найближчих скель, перш ніж повернутися, щоб допомогти.

Поки Пол намагався врятувати Еванса, бегемот почав його ковтати.

«Був жахливий сірчаний запах, як тухлі яйця. Мені вдалося звільнити одну руку, і я помацав навколо, моя долоня пройшла крізь жорстку щетину морди бегемота», — сказав гід.

Пол був по пояс у пащі істоти. За короткий момент, коли бегемот розтулив щелепи, йому вдалося втекти, але тварина знову кинулася вперед і потягла його назад під воду.

Реклама

Тоді бегемот почав жорстоко травмувати чоловіка.

«Підкидав мене в повітря, а потім знову ловив, тряс, як собака лялькою», — згадує Пол.

Зрештою його вдалося врятувати, відігнавши бегемота. У чоловіка виявили тяжкі травми.

За збігом обставин, медична бригада була поруч і допомогла йому залишитися живим достатньо довго, щоб дістатися до лікарні.

Реклама

Хірурги попередили Пола, що їм, можливо, доведеться ампутувати обидві руки та частину ноги. Зрештою, він втратив ліву руку, але вижив.

Колезі-гіду Евансу не так пощастило. Його тіло знайшли через два дні нижче за течією.