Бенксі розсекретив своє ім'я у загубленому інтерв'ю 20-річної давнини: як звати художника

Після десятиліть спекуляцій стало відомо ім'я невловимого вуличного художника із псевдонімом Бенксі.

Про це повідомляє BBC.

Ім'я було підтверджено у загубленому і нещодавно повторно опублікованому інтерв'ю 2003 року.

У програмі "Історія Бенксі" на BBC Radio 4 британський митець обговорював свою виставку. Під час бесіди колишній кореспондент ВВС з питань мистецтва Найджел Ренч запитав, чи може він використати справжнє ім'я Бенксі.

Коротка розмова звучала так: "Це Роберт Бенкс?" - запитав Найджел. "Це Роббі", - відповів художник. "Роббі. Добре. Роббі", - зазначив журналіст.

Бенксі / Фото: CNN/Steve Lazarides

Цей фрагмент не увійшов до ефірного випуску. Втім, нещодавно Найджел переслухав розмову та оприлюднив повну версію.

Коли Бенксі запитали, чи є графіті вандалізмом, він відповів: "Так. Це незаконно! Поліцейські в минулому говорили, що їм це подобається, але... Я просто думаю, що це моє право піти і розмалювати це. І однаково хтось інший має право піти і зафарбувати це, якщо воно йому не подобається, розумієте? Насправді з відром білої фарби не потрібно багато часу, щоб зафарбувати що-небудь. Ти ставишся до міста як до великого ігрового майданчика, розумієш? Тут можна ледарювати, розумієш?".

Бенксі / Фото: CNN/Steve Lazarides

Таємниця особистості Бенксі продовжується. Подейкують, що художник – музикант Massive Attack Роберт Дель Ная. Ще одним потенційним кандидатом є Робін Ганнінгем, який народився 28 липня 1973 року в Єйті. Цю теорію підтвердили 2016 року вчені з Лондонського університету королеви Марії.

Зауважимо, Бенксі також залишив свої роботи в Україні, зокрема в Києві, Ірпені та Бородянці. Митець малював на будівлях, які постраждали від російських бомбардувань. Він особисто підтвердив авторство сімох стінописів.

Мурал Бенксі в Україні / Фото: theartnewspaper.com

У Гостомелі, до прикладу, зобразив жінку у вогнегаснику, та красувалася вона недовго. Картину зі стіни зрізали, зловмисників затримали, справу передали до суду. Графіті тепер під надійною охороною.

Нагадаємо, на аукціон виклали 11 листів Наполеона. В листах він розповідав про знищену вогнем Москву та забиті підвали спиртним.

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