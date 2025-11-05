- Дата публікації
Без імплантів і протезів: вчені вже тестують технології вирощування нових зубів
Американські, британські та японські науковці працюють над проривними методами регенерації зубів. У США зуби вирощують у свиней, у Британії — у лабораторії з гідрогелю, а в Японії активують природне зростання «третіх зубів».
Учені з трьох країн розробляють принципово нові технології, які можуть змінити стоматологію майбутнього. Йдеться про здатність людини регенерувати власні зуби — без імплантів чи протезів.
Про це йдеться у дослідженні на Oxford Academic.
Фахівці з університету Тафтса (США) навчилися вирощувати зуби у ротовій порожнині мініпігів. Вони використовують «зубні бруньки», створені з клітин людини та свині. Уже через чотири місяці половина експериментів дала повноцінні зуби.
За словами професорки Памели Єлік, у майбутньому технологію планують адаптувати для людей і повністю перейти на людські клітини, без використання тваринних.
Британський підхід: зуби з гідрогелю
Команда з Королівського коледжу Лондона під керівництвом професорки Ани Анжелової Волпоні створила в лабораторії зубоподібні структури в каркасі з гідрогелю — спеціального полімеру, що імітує умови росту в щелепі.
Такі біозуби можуть самовідновлюватись після пошкоджень і в майбутньому замінять імпланти. Наразі вчені працюють над використанням людських клітин замість мишачих.
Японський підхід: «треті зуби» у людей
Дослідники з Медичного інституту при лікарні Кітано під керівництвом Кацу Такехасі тестують препарат TRG-035, який блокує білок USAG-1 і активує «сплячі» зубні бруньки.
Після успішних тестів на тваринах у 2024 році розпочали клінічні випробування на людях. Вчені сподіваються, що вже до 2030 року ін’єкції зможуть запускати ріст нових зубів у людей, які їх втратили через травми або генетичні вади.
Якщо хоча б одна з технологій підтвердить ефективність, стоматологія отримає прорив, який дозволить відновлювати зуби природним шляхом. Експерти прогнозують, що упродовж наступних 10–15 років лікування зубів може перетворитися з протезування — на регенерацію власних тканин.
