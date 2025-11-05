Без імплантів і протезів: вчені вже тестують технології вирощування нових зубів

Як майбутнє стоматології дозволить вирощувати власні зуби заново / © unsplash.com

Учені з трьох країн розробляють принципово нові технології, які можуть змінити стоматологію майбутнього. Йдеться про здатність людини регенерувати власні зуби — без імплантів чи протезів.

Про це йдеться у дослідженні на Oxford Academic.

Фахівці з університету Тафтса (США) навчилися вирощувати зуби у ротовій порожнині мініпігів. Вони використовують «зубні бруньки», створені з клітин людини та свині. Уже через чотири місяці половина експериментів дала повноцінні зуби.

За словами професорки Памели Єлік, у майбутньому технологію планують адаптувати для людей і повністю перейти на людські клітини, без використання тваринних.

Британський підхід: зуби з гідрогелю

Команда з Королівського коледжу Лондона під керівництвом професорки Ани Анжелової Волпоні створила в лабораторії зубоподібні структури в каркасі з гідрогелю — спеціального полімеру, що імітує умови росту в щелепі.

Такі біозуби можуть самовідновлюватись після пошкоджень і в майбутньому замінять імпланти. Наразі вчені працюють над використанням людських клітин замість мишачих.

Японський підхід: «треті зуби» у людей

Дослідники з Медичного інституту при лікарні Кітано під керівництвом Кацу Такехасі тестують препарат TRG-035, який блокує білок USAG-1 і активує «сплячі» зубні бруньки.

Після успішних тестів на тваринах у 2024 році розпочали клінічні випробування на людях. Вчені сподіваються, що вже до 2030 року ін’єкції зможуть запускати ріст нових зубів у людей, які їх втратили через травми або генетичні вади.

Якщо хоча б одна з технологій підтвердить ефективність, стоматологія отримає прорив, який дозволить відновлювати зуби природним шляхом. Експерти прогнозують, що упродовж наступних 10–15 років лікування зубів може перетворитися з протезування — на регенерацію власних тканин.

Нагадаємо, що фахівці підтвердили: кава не дуже добре впливає на стан зубів. Напій містить шкідливі речовини, які можуть призвести до карієсу та забарвити зуби.