Без криків і телефонів: вчителька організувала у своєму класі незаконний бійцівський клуб

У Таллахассі, США, вчителька середньої школи організувала у своєму класі незаконний бійцівський клуб із правилами.

Як пише dailystar.co.uk, 23-річна Енджел Футман дозволяла учням битися "30 секунд, без криків і телефонів".

Згідно з повідомленнями, поліція заарештувала викладачку, яка спостерігала зі свого столу, як учні "відривали одне від одного шматки".

Декілька шестикласниць пожалілися адміністрації школи, що Футман перетворила свій клас на секретний бійцівський клуб.

Згідно з судовими документами, учні розповіли слідчим, що вони брали участь у запланованих бійках у шкільний час, і стверджують, що їх знову запрошували для додаткових бійок-реваншів.

Співробітникам також представили декілька відеороликів, знятих під час дитячих конфліктів.

Зі свого боку, викладачка заперечувала те, що організовувала бійки, але визнала, що не повідомляла про це керівництво і не подавала звітів про неправомірні дії.

Зрештою її було звинувачено за чотирма пунктами звинувачення у сприянні правопорушенню неповнолітнього. Її заарештували та відпустили. Футман має постати перед судом на початку травня.

Нагадаємо, у США жінка наповнює будинок трупами тварин. Її звинувачують у численних випадках катувань тварин. На щастя, барана, вівцю і чотири карликових кози вдалося врятувати.

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