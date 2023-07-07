Без сліду бруду: як швидко почистити літнє взуття з тканини

Щоб швидко почистити літнє взуття з тканини потрібно приготувати лише правильний розчин. І він не залишить жодної плями бруду.

Влітку взуття також досить часто брудниться. Особливо, якщо це кеди або кросівки з тканини. В магазинах продається спеціальна паста для прання, яка допомагає позбутися плям та бруду. Але, якщо її під руками не знайшлося, можна приготувати розчин самостійно.

Насамперед, взуття з тканини або дитячі сандалі потрібно добре промити у чистій прохолодній воді. А потім візьміть такі інгредієнти: 1 ковпачок будь-якого гелю для прання, 2 столові ложки кальцинованої соди. Ретельно перемішайте компоненти, щоб сода повністю розчинилася у рідині.

Тепер візьміть губку для миття посуду і розподіліть отриману пасту для прання по поверхні взуття, особливо там, де є плями від бруду. Далі покладіть їх у барабан пральної машинки і киньте разом з ними одну таблетку солі для миття посуду. Такі можна легко придбати в будь-якому магазині. Саме завдяки солі з тканини зійдуть навіть застарілі плями. А ось звичайну кухонну сіль використовувати не слід, тому що вона може завдати шкоди пральній машинці.

Обирайте режим прання "Спортивне взуття" або, якщо його немає, виставіть температуру на 40 градусів, віджимання на 400 обертів на хвилину та запустіть машинку на 1 годину. Також підійде будь-який режим прання з мінімальним віджиманням.

Після прання взуття потрібно висушити на свіжому повітрі чи на балконі. На тканині після такого очищення не залишиться жодних плям та навіть підошва стане білосніжною.

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