Без стейка не мужик?: науковці з’ясували, що стоїть за чоловічою любов’ю до м’яса

Як м'ясо стало символом мужності, і чому чоловіки не хочуть від нього відмовлятися

Нове дослідження показало, що чоловіки люблять їсти м’ясо, бо воно робить їх мужніми.

Про це пише Daily Mail.

Дослідники опитали понад 1000 британських чоловіків щодо того, чому вони люблять їсти бургери, стейки та кебаби. Результати виявили зв’язок між вищим рівнем споживання м’яса та уявленням про те, що м’ясо є маскулінним.

«Є багато вагомих причин не їсти м’ясо чи молочні продукти. Можливо, це заради вашого здоров’я або заради довкілля. Або у вас можуть бути моральні сумніви щодо споживання тварин. Проте багато хто з нас продовжує їсти м’ясо, особливо чоловіки, які їдять його більше, ніж жінки, і рідше обирають вегетаріанську чи веганську дієту», — сказала авторка дослідження, доктор Аннаях Проссер.

У своєму дослідженні команда мала на меті з’ясувати потенційний зв’язок між споживанням м’яса та сприйняттям мужності.

«Чи зберігся менталітет доісторичного печерного мисливця в сучасних ресторанах та на вихідних барбекю» — запитала доктор Проссер.

Їхнє опитування 1072 чоловіків показало, що ті, хто дотримувався більш традиційних чоловічих норм, їли більше червоного м’яса та птиці — і менш охоче відмовлялися від м’яса та молочних продуктів у своєму раціоні.

Щоб зрозуміти, чому це так, дослідники провели онлайн-дискусії з чоловіками, які дотримувалися дієти з високим вмістом м’яса.

«Найчастіше чоловіки неохоче говорили про роль статі у споживанні м’яса або повністю відкидали думку про будь-який зв’язок», — пояснила доктор Проссер.

Однак інші чоловіки визнали, що зв’язок між м’ясом та мужністю був очевидним.

Наприклад, один учасник, якому було за 40, сказав, що він відчуває себе зобов’язаним завжди вибирати м’ясну страву, коли обідає з іншими чоловіками.

«Можливо, я підсвідомо відчуваю невеликий обов’язок обрати м’ясо. Я, мабуть, відчував, що мені тут потрібно з’їсти стейк або щось, що [можливо] демонструє мою мужність. Я почуваюся безпечніше, обравши щось подібне, ніж, скажімо, пасту чи страву на основі салату», — сказав він дослідникам.

Дослідники також виявили, що чоловіки, які люблять м’ясо, часто вважають рослинні альтернативи м’ясу та молочним продуктам «ненатуральними».

«На звороті курки просто напишеться „chicken“, тоді як рослинна [альтернатива курці] міститиме щось на кшталт гліколевої кислоти чи щось таке. Я гадки не маю, що це таке», — сказав один учасник.

Щодо того, що потрібно цим м’ясоїдам, щоб повністю відмовитися від м’яса, відповіді варіювалися від порад лікаря, пов’язаних із проблемами зі здоров’ям, до абсолютно нового кола друзів.

«Мені довелося б змінити своїх друзів [якщо б я перестав їсти м’ясо]», — сказав один чоловік.

Загалом, результати дослідження свідчать про те, що багато чоловіків чинять опір веганству, оскільки бояться, що це виглядає надто жіночно, стверджують дослідники.

«Традиційні чоловічі норми можуть виступати перешкодою для прийняття рослинної дієти серед чоловіків, особливо тих, хто повністю погоджується з цими нормами», — дійшли висновку дослідники у своєму дослідженні.

