Цікaвинки
1156
1 хв

Без цих речей жили лише "бідняки": 4 символи заможності в часи СРСР

У СРСР навіть прості речі могли бути розкішшю. Саме вони визначали, наскільки заможно жила сім’я.

Софія Бригадір
Кришталь

У Радянському Союзі прості побутові речі могли змагатися за статус із золотими прикрасами. Те, що нині здається буденністю, тоді перетворювалося на мрію й предмет заздрощів сусідів.

Про це повідомило видання Telegraf.

  • Килим на стіні
    Килим у радянській оселі був не просто декором, а символом добробуту. За ним стояли у довжелезних чергах, а потім вішали не лише на підлогу, а й на стіну. Це робили не лише для краси — килим захищав від холоду та приглушував звуки.

Килим на стіні

  • Сервант
    Сервант у квартирі вважався ознакою заможності. У ньому зберігали кришталевий посуд, сервізи, прикраси або пам’ятні речі. Користувалися цими предметами лише на свята.

Сервант

  • Кришталь
    Вази, фужери, салатниці — усе з кришталю. Ці предмети ретельно виставляли на показ і протирали, навіть якщо ними ніколи не користувалися.

Кришталь / © depositphotos.com

  • Люстра «Каскад»
    Люстра «Каскад» була предметом гордості. Вона вважалася однією з найкрасивіших моделей і прикрашала оселі заможних радянських громадян.

Люстра «Каскад». Фото: Violity

Нагадаємо, в Радянському Союзі існувала низка продуктів, які сьогодні можуть здатися незвичайними або навіть дивними. Деякі з них були результатом дефіциту, інші — наслідком експериментів харчової промисловості. Сьогодні такі продукти не знайти.

