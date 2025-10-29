- Дата публікації
Без цих речей жили лише "бідняки": 4 символи заможності в часи СРСР
У СРСР навіть прості речі могли бути розкішшю. Саме вони визначали, наскільки заможно жила сім’я.
У Радянському Союзі прості побутові речі могли змагатися за статус із золотими прикрасами. Те, що нині здається буденністю, тоді перетворювалося на мрію й предмет заздрощів сусідів.
Килим на стіні
Килим у радянській оселі був не просто декором, а символом добробуту. За ним стояли у довжелезних чергах, а потім вішали не лише на підлогу, а й на стіну. Це робили не лише для краси — килим захищав від холоду та приглушував звуки.
Сервант
Сервант у квартирі вважався ознакою заможності. У ньому зберігали кришталевий посуд, сервізи, прикраси або пам’ятні речі. Користувалися цими предметами лише на свята.
Кришталь
Вази, фужери, салатниці — усе з кришталю. Ці предмети ретельно виставляли на показ і протирали, навіть якщо ними ніколи не користувалися.
Люстра «Каскад»
Люстра «Каскад» була предметом гордості. Вона вважалася однією з найкрасивіших моделей і прикрашала оселі заможних радянських громадян.
Нагадаємо, в Радянському Союзі існувала низка продуктів, які сьогодні можуть здатися незвичайними або навіть дивними. Деякі з них були результатом дефіциту, інші — наслідком експериментів харчової промисловості. Сьогодні такі продукти не знайти.