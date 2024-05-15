Безголовий кінь, кіт у власному соку - хто фіналісти Comedy Pets Photography Awards 2024

Фіналісти фотоконкурсу домашніх тварин
Організатори конкурсу фотографій домашніх тварин Comedy Pet Photography оголосили фіналістів 2024 року.
Comedy Pets Photography - відомий конкурс смішних фотографій тварин заснований Полом Джойнсоном-Гіксом і Томом Салламом, проводиться щороку і цей рік не був виключенням. Головна мета конкурсу - показувати, яку значну роль відіграють світські тварини у нашому життю та інформувати суспільство про проблеми їх захисту.
Домашні тварини приносять у наше життя теплоту, радість, сміх. Конкурс фотографій домашніх тварин, який проводить Comedy Pet Photography якраз і намагається зафіксувати найсмішніші моменти.
На представлених цього року фотографіях тварин можна побачити кумедні моменти життя наших менших друзів, зафіксовані завдяки творчому підходу їхніх власників.
Підсумки конкурсу оголосять вже 6 червня, а з фіналістами можна ознайомитися тут. Будь-хто охочий може взяти участь у голосування та вибрати найкращі роботи.
Серед фіналістів конкурсу
Кінь, який літає
Чому кінь летить, чи був він у момент фотографії наляканий мишею, що пробігала, автор вирішив не уточнювати.
Кінь без голови
Достойний наступник вершника без голови.Під певним ракурсом фотографія повністю міняє наш світ.
У вихорі танцю
Такій експресивності та пластиці нам ще вчитися та вчитися.
Кішка у власному соку
Наші домашні улюбленці знаходять собі найдивніші місця для відпочинку, ігноруючи куплені їм будиночки та лежанки
У будь-яку щілину пролізе
Гнучкість кота вражає
Кожний може бути королем Кунг-Фу
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