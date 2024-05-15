Безголовий кінь, кіт у власному соку - хто фіналісти Comedy Pets Photography Awards 2024

Організатори конкурсу фотографій домашніх тварин Comedy Pet Photography оголосили фіналістів 2024 року.

Comedy Pets Photography - відомий конкурс смішних фотографій тварин заснований Полом Джойнсоном-Гіксом і Томом Салламом , проводиться щороку і цей рік не був виключенням. Головна мета конкурсу - показувати, яку значну роль відіграють світські тварини у нашому життю та інформувати суспільство про проблеми їх захисту.

Домашні тварини приносять у наше життя теплоту, радість, сміх. Конкурс фотографій домашніх тварин, який проводить Comedy Pet Photography якраз і намагається зафіксувати найсмішніші моменти.

На представлених цього року фотографіях тварин можна побачити кумедні моменти життя наших менших друзів, зафіксовані завдяки творчому підходу їхніх власників.

Підсумки конкурсу оголосять вже 6 червня, а з фіналістами можна ознайомитися тут. Будь-хто охочий може взяти участь у голосування та вибрати найкращі роботи.

Серед фіналістів конкурсу

Кінь, який літає

Чому кінь летить, чи був він у момент фотографії наляканий мишею, що пробігала, автор вирішив не уточнювати.

фіналісти/ фото Debby Thomas

Кінь без голови

Достойний наступник вершника без голови.Під певним ракурсом фотографія повністю міняє наш світ.

фіналісти/ фото David Kertzman

У вихорі танцю

Такій експресивності та пластиці нам ще вчитися та вчитися.

фіналісти / Фото: Vera Faupel

Кішка у власному соку

Наші домашні улюбленці знаходять собі найдивніші місця для відпочинку, ігноруючи куплені їм будиночки та лежанки

фіналісти/ Фото: Atsuyuki Ohshima

У будь-яку щілину пролізе

Гнучкість кота вражає

кіт в щилині/ фото Kenichi Morinaga

Кожний може бути королем Кунг-Фу

фіналісти/ фото Sylvia Michel

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