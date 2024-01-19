Безхатька заарештували за те, що він спалив прапор для приготування вечері

Йому загрожує 3 роки ув'язнення після того, як він розмістив відео з цим вчинком у Facebook.

Безхатька у В'єтнамі було заарештовано після того, як він, ймовірно, розмістив у Facebook відео, на якому спалює прапор країни для приготування вечері.

Про це пише Radio Free Asia.

Повідомляється, що 43-річного Фама Конга Хунга Нхана було затримано поліцейським агентством розслідувань провінції Ба Ріа-Вунг Тао за звинуваченням в "образі національного прапора" за статтею 351 Кримінального кодексу В'єтнаму.

Порушення карається позбавленням волі на строк до трьох років та громадськими роботами.

Влада стверджує, що 9 грудня 2023 року Нхан залишив мішок із вторинною сировиною, який він зібрав для продажу, перед будинком, поки пішов купити каву, але, повернувшись, виявив, що мішок зник.

У гніві він зірвав прапор і флагшток перед будинком і відніс їх до свого притулку.

Пізніше того ж вечора, як сказано в повідомленні, Нхан використав свій мобільний телефон, щоб записати, як він кладе прапор до дров'яної печі, поки готував вечерю, і наступного дня розмістив майже 4-хвилинне відео у своєму акаунті у Facebook.

Фам Нхан / Фото: Radio Free Asia

У звіті згадується, що Нхан свідчив про те, що члени його сім'ї уникали його, тому що він був безхатьком і був змушений заробляти на життя, збираючи придатне для вторинної переробки сміття для продажу, і відчував, що "влада не змогла захистити його".

Також повідомляється, що Нхан використав свій обліковий запис у Facebook, щоб публікувати і ділитися історіями, фотографіями та відеороликами "змісту, що ображає національний прапор, спотворює і ганьбить честь і гідність батьків-засновників і лідерів партії та держави, що спотворює правду революційної історії та ганьбить народний уряд та соціалістичний режим у В'єтнамі".

Акаунт у Facebook Hung Van Pham Cong, який, ймовірно, належить Нхану, має понад 4000 підписників і містить низку дописів, що вихваляють прапор колишньої Республіки В'єтнам і одночасно критикують нинішній режим. В обліковому записі також є декілька зіпсованих фотографій Нгуен Фу Чонга, генерального секретаря Комуністичної партії В'єтнаму та покійного президента Хо Ші Міна.

Відео з прапором, що палає, у наступні дні було видалено декілька разів.

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У розмові з RFA Vietnamese Нгуен Ван Дай, який декілька років працював адвокатом у столиці В'єтнаму Ханої, сказав, що винесення обвинувального вироку у справі Нхана залежить від того, чи справді предмет на відео є національним прапором. Другий фактор, за його словами, полягає в тому, чи зможе влада довести намір.

"Якщо людина зробила це у гніві, випадково або з якоїсь іншої причини і не мала наміру зневажливо ставитися до національного прапора В'єтнаму, то вона не вчиняла правопорушення", — сказав він.

Дай зазначив, що міжнародне право в галузі прав людини та судові органи більшості демократичних країн не вважають осквернення національного прапора кримінальним злочином, а скоріше формою свободи вираження поглядів.

Нагадаємо, за останні роки в'єтнамська влада заарештувала і засудила декількох людей за звинуваченням в "образі національного прапора".

2021 року правозахисницю Хюня Тхука Ві засудили до 33 місяців тюремного ув'язнення за розпилення фарби на прапор В'єтнаму. Наразі вона відбуває термін у в'язниці Гіа Чунг у провінції Гіа Лай.

Роком раніше Народний суд провінції Куангбінь засудив трьох молодих людей до 15 місяців тюремного ув'язнення та шести місяців умовно за те, що вони за допомогою мачете зрубали 34 флагштоки з національним прапором та прапором Комуністичної партії В'єтнаму.

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