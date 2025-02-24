Безхатьки вкрали у чоловіка кредитну картку, купили лотерейний білет і зірвали джекпот

Власник картки пропонує крадіям розділити виграш.
Француз звернувся до двох злодіїв, які використали його вкрадену кредитну картку для купівлі лотерейного білета та зірвали джекпот. Він просить крадіїв вийти на зв'язок, пообіцявши розділити з ними виграш у розмірі 500 000 євро.
Про це повідомляє ВВС.
Представившись як Жан-Девід Е, чоловік сказав радіо RTL, що, оскільки в іншому випадку гроші були б конфісковані владою, він шукає можливості укласти угоду.
"Без мене вони б не виграли, але без них я б не купив цей квиток. Я хочу запропонувати їм розділити виграш", - сказав мешканець Тулузи.
За словами Жана-Девіда, поки що ніхто не з'явився з виграшним квитком, який був заблокований національним лотерейним оператором Франції Française des Jeux (FDJ).
Жан-Девід виявив, що 3 лютого з його автомобіля, припаркованого в центрі Тулузи, було викрадено рюкзак із гаманцем.
Зателефонувавши до свого банку, щоб заблокувати кредитну картку, він виявив, що 52,50 євро були витрачені за допомогою безконтактного платежу в Tabac des Thermes, сусідньому магазині на розі вулиці. Жан-Девід пішов до крамниці, щоб дізнатися, чи не бачили працівники нічого підозрілого і чи не залишили його речі в магазині.
"Мій клієнт поговорив із касиром і виявив, що двоє чоловіків, які мали вигляд безхатьків, скористалися його кредитною карткою, щоб придбати сигарети і декілька скретч-карт", - розповів адвокат чоловіка П'єр Дебюіссон.
Двоє чоловіків сказали касиру, що вони виграли джекпот у розмірі 500 000 євро на одній із карток і що вони планують поїхати до FDJ, щоб забрати свій виграш.
За словами Жана-Девіда, касир вважав поведінку цих двох чоловіків підозрілою, оскільки вони не змогли ввести ПІН-код однієї з карток, якою намагалися здійснити покупку.
Після розмови з касиром Жан-Девід зв'язався з місцевою поліцією, яка, зі свого боку, звернулася до FDJ, щоб попередити ігрову компанію.
За словами жертви, поліція, швидше за все, конфіскує виграш, а якщо злодії самі звернуться до FDJ, їх, швидше за все, заарештують.
Переможці мають 30 днів від моменту купівлі, щоб забрати свій виграш, і для Жана-Девіда та його малоймовірних спільників цей термін швидко наближається.
Його адвокат сказав: "Мій клієнт був дуже радий, що його кредитну картку викрали за таких обставин, і тому не збирається переслідувати. Це також чудесна можливість для цих двох чоловіків побудувати нове життя для себе".
"Якщо вони не зв'яжуться з моїм адвокатом, квиток не можна буде використати. Так чому б не домовитися полюбовно і не зробити п'ятдесят на п'ятдесят? За цю суму я готовий домовитися", - сказав 40-річний чоловік в інтерв'ю RTL, пояснивши, що свою частку виграшу – 250 000 євро він використає для погашення іпотеки.
Нагадаємо, глядач відсудив компенсацію за "даремно витрачений" час у кінотеатрі. Суд у справах захисту прав споживачів зобов'язав мережу кінотеатрів виплатити чоловікові штрафні санкції.
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