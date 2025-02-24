Безхатьки вкрали у чоловіка кредитну картку, купили лотерейний білет і зірвали джекпот

Француз звернувся до двох злодіїв, які використали його вкрадену кредитну картку для купівлі лотерейного білета та зірвали джекпот. Він просить крадіїв вийти на зв'язок, пообіцявши розділити з ними виграш у розмірі 500 000 євро.

Про це повідомляє ВВС.

Представившись як Жан-Девід Е, чоловік сказав радіо RTL, що, оскільки в іншому випадку гроші були б конфісковані владою, він шукає можливості укласти угоду.

"Без мене вони б не виграли, але без них я б не купив цей квиток. Я хочу запропонувати їм розділити виграш", - сказав мешканець Тулузи.

За словами Жана-Девіда, поки що ніхто не з'явився з виграшним квитком, який був заблокований національним лотерейним оператором Франції Française des Jeux (FDJ).

Жан-Девід виявив, що 3 лютого з його автомобіля, припаркованого в центрі Тулузи, було викрадено рюкзак із гаманцем.

Зателефонувавши до свого банку, щоб заблокувати кредитну картку, він виявив, що 52,50 євро були витрачені за допомогою безконтактного платежу в Tabac des Thermes, сусідньому магазині на розі вулиці. Жан-Девід пішов до крамниці, щоб дізнатися, чи не бачили працівники нічого підозрілого і чи не залишили його речі в магазині.

"Мій клієнт поговорив із касиром і виявив, що двоє чоловіків, які мали вигляд безхатьків, скористалися його кредитною карткою, щоб придбати сигарети і декілька скретч-карт", - розповів адвокат чоловіка П'єр Дебюіссон.

Двоє чоловіків сказали касиру, що вони виграли джекпот у розмірі 500 000 євро на одній із карток і що вони планують поїхати до FDJ, щоб забрати свій виграш.

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За словами Жана-Девіда, касир вважав поведінку цих двох чоловіків підозрілою, оскільки вони не змогли ввести ПІН-код однієї з карток, якою намагалися здійснити покупку.

Після розмови з касиром Жан-Девід зв'язався з місцевою поліцією, яка, зі свого боку, звернулася до FDJ, щоб попередити ігрову компанію.

За словами жертви, поліція, швидше за все, конфіскує виграш, а якщо злодії самі звернуться до FDJ, їх, швидше за все, заарештують.

Переможці мають 30 днів від моменту купівлі, щоб забрати свій виграш, і для Жана-Девіда та його малоймовірних спільників цей термін швидко наближається.

Його адвокат сказав: "Мій клієнт був дуже радий, що його кредитну картку викрали за таких обставин, і тому не збирається переслідувати. Це також чудесна можливість для цих двох чоловіків побудувати нове життя для себе".

"Якщо вони не зв'яжуться з моїм адвокатом, квиток не можна буде використати. Так чому б не домовитися полюбовно і не зробити п'ятдесят на п'ятдесят? За цю суму я готовий домовитися", - сказав 40-річний чоловік в інтерв'ю RTL, пояснивши, що свою частку виграшу – 250 000 євро він використає для погашення іпотеки.

Нагадаємо, глядач відсудив компенсацію за "даремно витрачений" час у кінотеатрі. Суд у справах захисту прав споживачів зобов'язав мережу кінотеатрів виплатити чоловікові штрафні санкції.

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